L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha iniciat el procés per reactivar el Consell de la Vila. Es tracta d’un òrgan de participació, creat el 2009, que té la finalitat de tractar els temes globals que afecten especialment al municipi. La reactivació, que suposa alhora una redefinició d’aquest òrgan, incorpora modificacions rellevants.

Així, s’incorporen com a membres veïns i veïnes del poble, a títol individual i de totes les franges d’edat que seran escollits per sorteig de manera aleatòria a partir del padró municipal. El regidor de Participació i Barris, Toni Dorado, remarca que «volem que el nou Consell de la Vila sigui un reflex molt nítid del nostre poble, que garanteixi que hi tenen veu tots els veïns i veïnes, de tots els barris, també aquells que no formen part d’entitats o altres òrgans de representació».

El nou reglament del Consell de la Vila pretén també donar protagonisme al Consell Municipal d’Infants. Una vegada a l’any, els nens i nenes membres del Consell d’Infants seran convidats a una sessió del Consell de la Vila per explicar els seus posicionaments i propostes. Dorado remarca que d’aquesta manera «donem als nens i nenes la importància que tenen i es mereixen. Volem donar-los veu i garantir que també se’ls escolta en els espais de participació dels adults». Es tracta també d’un element innovador respecte el funcionament de consells de participació similars d’altres pobles o ciutats.

La resta de modificacions incorporades tenen relació amb el funcionament o l’organització de les sessions i van totes elles encaminades, segons el regidor, a fer «un Consell més obert, més plural, dinàmic, flexible i amb més capacitat d’incidència». Amb l’aprovació del nou Reglament s’ha donat l’oportunitat de participar a tots els grups municipals, i s’han acabat incorporant totes les propostes que s’han fet, plantejades per part de Junts i ERC.

Toni Dorado assegura que amb l’aprovació del nou reglament del Consell «s’inicia un nou impuls» de les polítiques de participació a Sant Joan a través de diverses accions. Dorado remarca que «després de massa temps» d’inactivitat, era necessari recuperar el Consell de la Vila, adaptar-lo als nous temps i donar-li un nou impuls».

Ara el reglament estarà unes setmanes en exposició pública, i un cop aprovat de manera definitiva s’iniciarà la campanya informativa sobre la reactivació del Consell de la Vila i s’escolliran els nous membres en representació d’altres òrgans i entitats. La previsió és que el Consell de la Vila quedi constituït i pugui començar a treballar a partir del mes de maig.