Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d’un home de 28 anys a Callús (Bages) que aquest dimarts, poc abans de les onze de la nit, va aparèixer sense vida en una zona boscosa propera a la llera del riu del municipi. Es tracta d'un jove de la província de Tarragona i que feia dies que no es comunicava amb la seva família, que havia denunciat la seva desaparició, segons ha pogut saber aquest diari.

Agents dels Mossos d'Esquadra van iniciar la recerca a partir del senyal del seu mòbil, que els va dur fins a la zona boscosa del terme de Callús on han localitzat el cadàver. El mòbil estava lleugerament allunyat de la zona on s'ha localitzat la víctima. Els investigadors van activar la comitiva judicial, que va certificar la mort violenta de l’home. El cadàver, que presentava signes de violència, s'ha traslladat a l'Institut Anatòmic Forense per realitzar una autòpsia i determinar les causes de la mort.

La investigació es troba en mans de la Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial Central per tal d’esclarir els fets i les circumstàncies de la mort. A hores d'ara, investiguen la relació de la víctima amb Callús i els motius que s'amaguen darrere de la seva mort violenta. De moment, no consta que els Mossos d'Esquadra hagin practicat cap detenció.