L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha començat els treballs d’adequació d’un tram del sender GR-4, que va ser una de les actuacions guanyadores dels pressupostos participatius. Es tracta d’un dels corriols més transitats de l’entorn del poble, ja que forma part d’un itinerari de llarg recorregut i, alhora, és la connexió natural amb un dels indrets més emblemàtics del municipi, l’ermita de Sant Pere de Vallhonesta.

Els treballs que s’hi han començat consisteixen a condicionar els punts més afectats del sender, adequant-lo amb materials naturals, ja que el pas de persones i el temps han fet que s’anés degradant i que s’hi anessin generant petits despreniments i molts desnivells. La durada prevista de l'actuació és de dues setmanes.

Aquesta va ser la segona proposta més votada en els pressupostos participatius convocats el 2022. Era una iniciativa del Centre Excursionista. i plantejava l’arranjament del tram (fins a la casa de Can Noguera), amb la renovació de la senyalització i la instal·lació d’una escultura al mirador de Sant Bernat. La proposta guanyadora d’aquell pressupost va ser la que plantejava la transformació de la plaça Onze de Setembre en un espai més confortable per combatre la calor amb la instal·lació d’un refugi climàtic amb nova vegetació i espais d’ombra, presentada per l’AMPA de l’Escola Sant Vicenç.