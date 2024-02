Més de 150 persones recorden Jordi Falip en la inauguració del seu homenatge a Santpedor

Santpedor s'ha avocat avui en la inauguració del conjunt escultòric en record de Jordi Falip Sabartés, activista social, cultural i mediambiental que va morir sobtadament l'octubre del 2020 mentre circulava en bicicleta, quan tenia 54 anys. Més de 150 persones han acudit a la presentació del conjunt escultòric que està compost de dues mules de ferro que va fer el mateix Falip, un faristol on hi ha dos poemes seus i una placa commemorativa.

Aquest conjunt escultòric es troba en un espai molt significatiu: a la rotonda que hi ha a la sortida est de la carretera de Callús (BV-4511), davant de l’hotel i restaurant Cal Ramon. Va ser un lloc important per a Falip, ja que molt a prop hi tenia un cobert on anava a treballar.

L'acte ha estat breu, però molt solemne i emotiu. El primer a prendre el torn de paraula ha estat l'alcalde de Santpedor, Xavier Codina, que ha llegit els versos de l'homenatjat i ha destacat el paper "crucial" de la família a l'hora de fer el reconeixement per "haver guardat les mules i deixar-les a disposició de tot el municipi".

L'esposa de Jordi Falip, Mònica Torras, ha agraït totes les entitats organitzadores dels Tres Tombs, festa que tindrà lloc aquest cap de setmana al poble, per interessar-se per les escultures i els poemes. Parlant en nom de la família, Torres ha dit que "ens fa molt feliços que les mules siguin aquí, al camí de les pageses on el Jordi passava cada dia per anar al cobert".

Per ella, aquestes mules reflecteixen a la perfecció la forma de treballar de Falip: "són un exemple molt gràfic de la feina que feia i com s'implicava sempre a tot arreu". Quan l'acte s'ha donat per acabat, desenes de persones s'han quedat per saludar la família, un moment de records, abraçades i llàgrimes.

Jordi Falip va destacar especialment pel seu vessant ecologista, del qual va fer la seva professió, tenint en compte que regentava l'empresa Senders del Pirineu, vinculada a la preservació del medi ambient. Autodeclarat un amant de la natura, des de mitjan anys 80 Falip estava vinculat a l'ADF Defensors del Bosc, entitat de la qual era tresorer, i el responsable del Grup de Voluntaris de Santpedor; i també havia estat membre cofundador de la plataforma Montsalat.