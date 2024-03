La Generalitat demana explicacions a Adif sobre les causes de l’esllavissada a Vacarisses

La consellera de Territori, Ester Capella, ha demanat a l'Estat espanyol explicacions sobre les causes que van provocar l'esllavissada aquest diumenge a Vacarisses i les mesures adoptades per Adif per garantir la seguretat dels passatgers. Capella, que ha visitat el municipi aquest dimarts, dos dies després del descarrilament del tren, ha reclamat que "es facin les actuacions que toquen abans d'haver de lamentar més incidents". Sobre l'acord amb el govern espanyol per al traspàs integral de Rodalies, ha assegurat que la inclusió de la línia R4 es plantejarà en els grups de treball que han d’acabar de fer efectiu l’acord. L'R4 va quedar fora del primer paquet de línies que seran objecte de traspàs.

Després de reunir-se amb l'alcalde i els regidors de l'Ajuntament, Capella ha explicat que, des que es va tenir coneixement de l'incident, la conselleria es va posar en contacte amb el govern espanyol per exposar-los que l'incident de Vacarisses "no és un fet aïllat" en el conjunt de la xarxa d'Adif a Catalunya i reclamar que se'ls informi sobre les causes de l'incident, les mesures preses per tal de garantir la seguretat dels passatgers i les actuacions que s'han dut a terme a la línia des de l'any 2018 per garantir l'estabilitat dels talussos.

Capella ha denunciat que hi ha una falta de transparència sobre les inversions dutes a terme en els darrers anys. "Des de fa gairebé un any, no sabem quines són les inversions que s'estan fent", ha criticat. Per a la consellera, l'explicació de les esllavissades que acumula l'R4 és "una manca d'inversió històrica al conjunt de la xarxa ferroviària, tant pel que fa al manteniment de les vies, les estacions o els vorals per on circulen els trens". "Hem de tenir en compte que estem parlant de la seguretat de les persones", ha recordat la consellera, que ha assegurat que si la Generalitat fos la titular de la via "ja s'hauria actuat per evitar esllavissades".

Pel que fa al traspàs integral de Rodalies, el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas, ha explicat que la inclusió de la línia R4 es plantejarà en els grups que treball que se celebraran en els pròxims mesos per materialitzar el traspàs. La consellera ha afegit que inicialment s'han prioritzat aquelles línies en què només circulen passatgers, tenint en compte que en el tram de Barcelona a Sant Vicenç de Calders de l'R4 hi passen trens de mercaderies. "No ho podem assumir tot de cop, s'anirà pas per pas", ha explicat la consellera, que ha assegurat que, una vegada n'assumeixin la gestió, podran "estudiar cada tram de via” per fer-hi les actuacions necessàries.

Per la seva part, l'alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, ha subratllat que fa anys que l'Ajuntament alerta sobre els riscos a la zona. "En els darrers anys hi ha hagut diferents incidents en aquest tram, amb una víctima mortal l'any 2018, les inversions no poden esperar més", ha demanat. El batlle també ha lamentat que Adif no hagi contactat amb el govern local dos dies després del descarrilament.

Masana ha aprofitat la trobada amb la consellera per exigir la necessitat d'invertir en el manteniment de la infraestructura. Considera que si la titularitat fos de la Generalitat "hi hauria una gestió millor i més propera", però, mentrestant, ha reclamat a Adif i Renfe que "facin el manteniment necessari per garantir la seguretat dels nostres passatgers".