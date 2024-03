Bages i Moianès aconsegueixen reciclar el 56% de les seves deixalles

Les dades del 2023 del Consorci del Bages per a la gestió de residus apunten una bona progressió de la gestió de residus en els municipis consorciats (Bages i part del Moianès): es generen menys residus en global i puja el percentatge de recollida selectiva que permet valorar o reciclar els residus per convertir-los en nous productes o materials.

L’any 2023, per primer cop en la història del Consorci, les tones portades a l’abocador han baixat de 50.000

El 2023, els municipis consorciats van generar un total de 86.952 tones de residus, una xifra que es va reduint cada any (un 2% menys que el 2022, i un 7% menys que el 2021). Les tones de resta -les que no separem, van a parar a l’abocador i acaben allà la seva vida útil- han baixat de les 50.000 tones/any per primer cop en la història del Consorci. El 2022 van ser gairebé 51.000 tones i el 2020 i 2021 havien estat més de 55.000.

Es consolida la diferència de resultats entre els municipis que tenen sistemes d’alt rendiment i els que encara funcionen amb el sistema ordinari

En els índex europeus

Els municipis consorciats arriben al 56% de recollida selectiva, una xifra que va progressant de manera lenta, però sostinguda cada any i que queda molt lluny del 39% de selectiva que hi havia fa 10 anys. Aquesta dada correspon a la xifra de selectiva bruta, que inclou també les aportacions a les deixalleries. Cal destacar que l'objectiu de reciclatge fixat per la UE per al 2025 és del 55% dels residus generals.

Cotenidors amb accés amb targeta a Torroella de Baix / ARXIU/MIREIA ARSO

A més, es continuen consolidant els resultats divergents segons el model de recollida que utilitzin els municipis. Segons les dades de recollida de les 5 fraccions (paper, vidre, envasos, orgànica i resta), els que tenen sistemes d’alt rendiment -porta a porta o contenidors tancats-, tenen de mitjana un 71% de selectiva (només un 29% de resta, que va a l’abocador). Als municipis que encara mantenen el tradicional sistema de contenidors d’aportació voluntària, en canvi, les xifres es capgiren: un 29% de selectiva i un 71% dels residus llençats a la resta i, per tant, van a parar a l’abocador. Dels 35 municipis consorciats, 22 ja tenien implantat models d’alt rendiment l’any 2023, i molts d’altres estan en procés d’estudi o d’implementació.

D’altra banda, l’ús de les deixalleries continua a l’alça, amb 23.123 tones de residus rebudes durant el 2023 i 210.088 usuaris, gairebé un 3% més que l’any 2022. Cal destacar també que el 72% dels residus que hi ha arribat s’han pogut valorar.