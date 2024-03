El clam navassenc per dotar l'Institut Escola d'un edifici tallarà la C-16 aquest divendres a la tarda a l'accés centre del poble

Les famílies que reclamen un edifici per a l’Institut Escola Sant Jordi de Navàs i que des de dilluns acampen al pati on hi ha els actuals barracons com a senyal de protesta, aturen la tancada, però asseguren que «no defallirem perquè això acaba de començar», i traslladaran les reivindicacions al carrer. Aquest mateix divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, tallaran el trànsit de la C-16 a l’entrada de Navàs centre, després d'haver passat l'última nit a l'institut.

La decisió s’ha pres aquest dijous a la tarda en assemblea després de veure com la no aprovació dels pressupostos i la convocatòria d’eleccions al Parlament refreden les expectatives de poder encarar el projecte a curt termini. En aquest context, les perspectives de disposar d’un edifici que s’ha de construir en uns terrenys propers al pavelló que l’Ajuntament ja va cedir a la Generalitat però que esperen finançament, «es tornen a dilatar un cop més en el temps», lamenta Esther Claumarchirant, membre de la Plataforma per un Institut Digne i presidenta de l'AFA del centre. Tanmateix, i segons asseguren les famílies, no deixaran que l’impàs que ara s’obre abans no es triï un nou executiu «ens desgasti». En aquest sentit, la plataforma insisteix en l’exigència de disposar d’un edifici propi, i «ens és igual el color polític de qui ho hagi de decidir. El que volem és que s’impulsi el projecte governi qui governi, perquè això no va d’un partit o l'altre, sinó de tots».

Hi ha pancartes reivindicatives repartides per l'Institut Escola / EDUARD VEGA

Per això, les famílies afectades prepararan mobilitzacions fora de l’institut. La primera serà el tall de carretera d’aquest divendres a l'accés centre de la població, a pocs metres d'on hi ha l'edifici de primària del Sant Jordi, i que preveuen mantenir fins les 9. A partir d’aquí, diuen que en vindran més, amb la possibilitat de portar algunes de les protestes a Barcelona, i tampoc no descarten reprendre la tancada al pati actual més endavant.

13 anys en barracons

Fa temps que la Plataforma per un Institut Digne reclama un edifici per a l’Institut Escola Sant Jordi, que escolaritza els alumnes de primer a quart d’ESO en barracons des que es va iniciar en la secundària ara fa 13 anys. L’última reivindicació abans de la tancada d’aquest dilluns va ser el desembre passat, quan membres de la plataforma i representants sindicals de l’àmbit educatiu van ocupar durant unes hores els Serveis Territorials d’Educació, a Manresa, per entregar prop de 500 firmes demanant el nou edifici. A partir d’aquí, es va refermar el compromís del Departament de prioritzar aquesta obra, confiant que l’aprovació dels nous pressupostos, ara fallida, pogués preveure partides que desencallessin projectes com aquest. En el marc de les negociacions i amb la idea de fer pressió, dilluns es va iniciar una tancada al pati de l’institut, amb activitats diürnes, i on una trentena de famílies (i també alumnes i veïns) hi han passat les nits. Aquest dimecres, els acampats van comptar amb el suport d’alumnes que havien estrenat els barracons ara fa 13 anys.

Acabades les classes es munten activitats i alguns alumnes aprofiten per fer els deures / EDUARD VEGA

El Departament, en fora de joc

Amb la dissolució del Parlament i la convocatòria d’eleccions per al 12 de maig anunciada aquest dimecres pel president Aragonès, queda aturada tota expectativa per tirar endavant l’edifici que reclama Navàs, com a mínim fins que no es constitueixi el nou Govern. A més, amb els pressupostos prorrogats, de moment es prioritzaran aquelles partides destinades a cobrir necessitats bàsiques del sistema educatiu, i en principi això deixaria en suspens altres propostes en llista, però que encara no tenen cap assignació.

Fonts dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central consultats per aquest diari, apunten que aquesta situació ara per ara els deixa en fora de joc de cara a possibles moviments per impulsar la demanda navassenca, que igualment dependrien d’uns pressupostos que no es preveuen fins al 2025. Ara bé, les mateixes fonts recorden que des d’aquesta institució s’ha donat prioritat al projecte del nou edifici que vol Navàs «basant-se en uns arguments tècnics», i en aquest sentit apunten que, governi qui governi després del 12-M, aquests mateixos serveis tècnics de què disposa el Departament «són coneixedors d’aquesta necessitat», que es traslladarà al nou executiu en cas de canvi.