Famílies de l'Institut Escola de Sant Jordi de Navàs han iniciat aquest dilluns a primera hora de la tarda una tancada «indefinida» al centre, ubicat en barracons, per exigir que els pressupostos de la Generalitat incloguin la construcció del nou edifici. Fa 13 anys que els alumnes fan classe en barracons i les famílies fa temps que denuncien que la situació és «insostenible». La plataforma per un Institut Digne assegura que el nou edifici ha de deixar de ser «una prioritat» per convertir-se directament en «una realitat». El que demanen és concreció i un horitzó al qual agafar-se.

Està clar que el futur nou centre s’ha de construir en uns terrenys al costat del pavelló esportiu i l’Ajuntament ja va anar fent els passos per materialitzar-ne la cessió al departament d’Educació, però fins ara no hi ha un calendari definit.

Compromís per escrit

En aquest sentit, els impulsors de la tancada que ara s’ha iniciat demanen «un compromís escrit i signat» que garanteixi que els nous pressupostos inclouran la construcció de l'edifici. Les famílies fan una crida a la ciutadania de Navàs i de la zona perquè s'afegeixin al tancament i han avançat que al llarg dels pròxims dies faran diferents activitats per fer visible la problemàtica. De moment s’hi han instal·lat una desena de persones amb tres tendes de campanya al pati, però esperen que se n’hi vagin afegint més un cop es conegui la iniciativa, que no s’havia difós.

El desembre passat, una vintena de membres de la Plataforma per un Institut Digne a Navàs, juntament amb sindicats de l’àmbit d’educació, van ocupar durant unes hores els Serveis Territorials del Departament d’Educació, a la carretera de Vic de Manresa, per lliurar prop de 500 signatures i protestar per l’endarreriment de la construcció del nou edifici de l’institut públic, que fa 13 anys que està en barracons. Els manifestants van forçar una reunió amb la directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, Gemma Boix, que en aquell moment els va refermar el compromís del departament en la construcció del nou institut.

Pendents d'entrar al PEA

L’Institut Escola Sant Jordi fa 13 anys que imparteix els estudis d’ESO en uns barracons que, segons denuncia la Plataforma per un Institut Digne a Navàs, han esgotat la seva vida útil i no compleixen les condicions necessàries. Segons denunciava llavors el col·lectiu, el Departament es va comprometre el 2022 a tenir la construcció de l’edifici per al 2027, però fins llavors no s’havia concretat res. Davant d’això, la plataforma, va fer la recollida de signatures que va entregar a la delegació territorial d’Educació.

Des d’aquella protesta del desembre, la plataforma considera que no s’ha avançat gens, segons ha explicat a Regió7 una de les seves portaveus, Esther Claumarchirant, que ha posat en relleu que «seguim amb la mateixa inconcreció. No hi ha cap compromís ferm, una data i un calendari al qual agafar-nos». El fet que en els acords que s’han fet públics aquests dies en relació amb acords per al proper pressupost de la Generalitat hi apareguin diferents centres del país, però no el de Navàs, els ha fet tornar a posar en alerta per reclamar aquests compromisos.

«Quan al desembre vam anar a la seu del departament a Manresa, la directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, Gemma Boix, ens va dir que ens reuniríem per concretar més, ens va dir en diverses ocasions que som una prioritat, però han anat passat les setmanes i no ho veiem reflectit enlloc», ha manifestat Claumarchirant, que hi afegia que «ara que s’han d’aprovar pressupostos volem una concreció».

La portaveu de la plataforma ha exposat que «sempre ens van dient que primer s’ha d’aprovar un Programa d’encàrrecs d’actuacions (PEA) on hi estiguem inclosos, que s’han de seguir tot un seguit de passos, però la conclusió és que no veiem que el nostre centre aparegui enlloc i, per tant, no tenim cap concreció. La qual cosa no ens demostra que siguem una prioritat com ens diuen». I clonclou que «si ha de ser d’aquí a tres anys, per exemple, que ens ho diguin. Però necessitem saber quin és aquest horitzó, perquè a hores d’ara seguim fent el mateix que hem fet els últims 12 anys, que és esperar».

Després d’aquella trobada del desembre passat, la directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, Gemma Boix, va manifestar a Regió7 que entenia el neguit de les famílies, i mantenia el compromís que en el proper Programa d’encàrrecs d’actuacions (PEA) de nova construcció que aprovi el govern, que s’està treballant perquè n’hi hagi un el primer trimestre del 2024, s’hi inclouria l’institut de Navàs. De moment, aquest PEA encara no s’ha fet públic. Boix es refermava el desembre en què el nou institut de Navàs «és prioritari per nosaltres i això és indiscutible».