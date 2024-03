Súria iniciarà en un mes l’obra de la nova biblioteca, que preveu tenir a final del 2025

Súria començarà a fer realitat a principis d’abril les obres de construcció de la nova biblioteca i centre cultural de Súria, amb l’objectiu de comptar amb aquest nou equipament cultural, segons han concretat fonts municipals, a final de l’any que ve (el termini aproximat d’execució és de divuit mesos).

La nova biblioteca serà una de les principals inversions públiques en la història de la vila, amb l’objectiu d’esdevenir un gran centre de dinamització cultural i social. El departament de Cultura de la Generalitat va atorgar al projecte una subvenció de més d’un milió d’euros, la segona més alta obtinguda mai per a una única actuació a Súria després de la del futur parc solar del dipòsit salí vell.

L’inici de les obres apropa Súria a la realització d’un equipament esperat des de fa més de dues dècades. Tanmateix, durant el passat mandat va ser objecte de controvèrsia, ja que una part de la ciutadania (canalitzada a través d’una plataforma) i dels grups municipals defensava la idoneïtat d’ubicar aquest nou equipament al solar de l’antic edifici de Cal Pau (com s'havia plantejat en anteriors mandats), perquè el consideraven més cèntric. Un espai que l’equip de govern del PSC, ara amb majoria absoluta, ha decidit destinar a la construcció del nou centre per a gent gran (SAIAR). L’actual projecte de nova biblioteca-centre cultural va rebre l’aval del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el mateix departament de Cultura de la Generalitat.

Espai polivalent

La nova biblioteca constarà d’una planta baixa i dues de superiors. A banda de les àrees destinades al fons bibliogràfic i audiovisual, també disposarà d’una àrea polivalent; d’espais de suport, formació i difusió de la imatge i la memòria tradicional; d’una sala d’actes; de sales de reunions; d’altres serveis per a entitats; i d’una cafeteria. A més, comptarà amb tots els sistemes de connectivitat digital.

Imatge virtual d'un espai interior de la futura biblioteca / ARXIU/AJUNTAMENT DE SÚRIA

Trasllat d'aparcament

Una de les afectacions col·laterals d’aquesta actuació serà el trasllat temporal de les places d’estacionament de l’actual pàrquing del Califòrnia a les pistes de l’Escorxador mentre durin les obres. L’Ajuntament ha optat per aquesta solució com a alternativa d’estacionament provisional per raons de capacitat, accessibilitat i proximitat al centre urbà i comercial. Quan s’acabin les obres de la biblioteca-centre cultural i del futur pàrquing que s’ubicarà al costat d’aquest equipament dins de l’esmentat termini, les pistes de l’Escorxador tornaran a tenir el seu ús habitual.

Les places d’aquest pàrquing temporal de les Pistes de l’Escorxador estaran delimitades, i la seva regulació mantindrà el model de zona blava gratuïta amb rellotge. En total, hi haurà una setantena de places d’estacionament, una capacitat més gran que la de l’actual pàrquing del Califòrnia.

Pàrquing del solar de l'antic cinema Califòrnia, on s'alçarà la nova biblioteca / ARXIU/OSCAR BAYONA

Els carrers d’accés a les Pistes de l’Escorxador també comptaran amb senyalització vertical i horitzontal per facilitar l’entrada i sortida de vehicles. L’Ajuntament s’ofereix al veïnat de la zona per resoldre en el termini més breu possible qualsevol incidència que hi pugui sorgir.

D’altra banda, l’Ajuntament també valorarà les millors opcions per a la celebració del mercat tetmanal en els dies en què sigui necessari traslladar-lo de la seva ubicació habitual a la plaça de Sant Joan.