El conseller d'Interior presenta a Talamanca els nous vehicles 4x4 dels Mossos per al patrullatge rural

Els Mossos d'Esquadra comptaran a partir d'ara amb 62 vehicles 4x4 nous destinats al patrullatge rural en el conjunt de Catalunya. En la presentació de la nova flota de vehicles que s'ha celebrat a Talamanca, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha destacat que l'objectiu és millorar la seguretat d'aquells serveis en zones de difícil accés. La renovació va començar el febrer i es completarà a finals d'aquest mes a les diferents regions policials. Concretament, a la regió central s'incorporaran cinc Toyota Land Cruiser a la Unitat de Seguretat Ciutadana i un a la de Medi Ambient.

Durant la presentació de la nova flota de vehicles, Elena ha posat en relleu la importància de "poder arribar a tot arreu, especialment en aquells municipis més remots, amb una orografia més complexa, amb pocs mitjans i sense policia local". El conseller també ha explicat que des del 2020 s'han incorporat 1.251 vehicles nous per als diferents serveis i que aquest 2024 està previst que s'adjudiquin 529 vehicles més, fet que suposarà la renovació del 50% de la flota total del cos. En aquest sentit, ha remarcat que el fet d'apostar per la seguretat afavoreix la política social "perquè és una forma de garantir els drets, sobretot de la gent més vulnerable".

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, durant la presentació dels nous vehicles 4x4 a Talamanca / MIREIA ARSO

L'acte de presentació també ha comptat amb la presència del cap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial, David Boneta, que ha destacat que la incorporació dels nous vehicles "era una demanda molt esperada". Boneta ha explicat que mai s'ha deixat de fer cap atenció per les dificultats d'accés del terreny, "però en segons quina tipologia de serveis ens trobàvem amb dificultats". Per aquest motiu, ha ressaltat que els nous vehicles els permetran atendre les demandes de la ciutadania "amb més seguretat" i "ser més pròxims", amb la voluntat d'arribar "fins a l'última masia del territori".

Es tracta d’una renovació de vehicles 4x4 que no s’havia actualitzat des del 2006 i que en el conjunt de Catalunya suposa una inversió de 4.795.800 milions d’euros. Els cotxes són tot terreny per arribar pràcticament a tot arreu i també permeten remolcar, retirar i arrossegar en cas que sigui necessari. A banda, incorporen diferents millores tecnològiques com una càmera davantera que permet retransmetre imatges o la preinstal·lació per posar un ordinador que es podria gestionar des de la pantalla multimèdia. En qüestions ambientals, suposen una reducció d'entre un 15 i un 20% de les emissions de CO2 respecte als vehicles anteriors.