Sallent demana el traspàs de la titularitat del seu tram de l’antiga carretera de Vilafruns

L’Ajuntament de Sallent vol assumir la titularitat del tram de l’antiga carretera de Vilafruns (C-16z) fins al límit del terme municipal amb Balsareny. Es tracta del traçat del que fins fa uns anys era l’eix de Llobregat fins que es va fer el nou (que passa per l’altre costat del riu). El motiu d’aquesta demanda no és només el fet que passi a ser un espai municipal, sinó evitar els problemes urbanístics que els genera per al seu desenvolupament a edificacions i activitats econòmiques que hi ha al llarg d’aquest recorregut el fet que aquest vial sigui ara mateix titularitat de la Diputació.

En el darrer ple municipal, el consistori va aprovar la sol·licitud formal a la direcció general d'Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquest traspàs de titularitat a l'Ajuntament de Sallent, del tram comprès entre els punts quilomètrics 63,586 i el 65,100. És a dir, des de poc després del pont nou fins passada la granja de la Torres d’en Roca, ja que just després hi ha el límit de terme amb Balsareny (fins a l’entrada al poble, el vial té encara 3 quilòmetres més). De fet, es tracta de la continuació de la travessera urbana de Sallent (el que era l’Eix del Llobregat fins que es va construir la variant), la titularitat de la qual ja fa uns anys que es va traspassar al consistori sallentí.

Dificultats per a les activitats

El regidor d’Urbanisme i Via Pública, Miquel Estruch, ha detallat que es tracta d’un tram on hi ha una sèrie d’edificacions i activitats econòmiques que troben obstacles afegits quan es demana qualsevol permís d’obres o activitat, ja que ha de passar per la propietat del vial. «Ens trobem amb el problema que és que hi ha una sèrie d’edificacions i d’activitats econòmiques en aquest quilòmetre i mig de carretera, que qualsevol permís d’activitat o d’obres ha de passar per Carreteres, perquè és de la seva propietat, i això crea situacions complexes i, per tant, greuges», explicava Estruch, que detallava que «una sol·licitud d’una activitat dins d’aquest tram, que està aprovat en un pla especial i, en conseqüència, té l’informe sectorial d’Urbanisme favorable i podrien construir demà passat, arriba l’informe de Carreteres i diu: ‘no, com que estàs a menys de 15 metres de l’eix del vial no pots construir’». El regidor va exposar en el ple que ja s’han posat en contacte amb Diputació i que el seu informe diu que el canvi és viable.

Una de les edificacions que hi ha a tocar del tram de carretera / MIREIA ARSO

Un cop fet això, deia, «valorem avantatges i inconvenients». I argumentava que, «avantatges, en l'àmbit urbanístic, els tenim tots: depèn de nosaltres, deixa d’haver-hi afectacions a 15 metres de distància, tots els plans especials s’incorporen. Inconvenients: el manteniment passa a ser a càrrec de l’Ajuntament. A nosaltres ens ha semblat que, valorat tot, i que el tram intern d’aquesta carretera ja és municipal, és bo fer aquest pas per tal que aquestes activitats econòmiques puguin seguir tirant endavant i no estiguin condicionades».

Fem Poble demana més informació

Dels grups de l’oposició només es va manifestar Fem Poble-CUP. El seu portaveu, Guillem Cabra, va manifestar que «l’objectiu el compartim i ens sembla correcte», però que el seu vot seria contrària perquè «hi trobem a faltar documentació. Creiem que a l’hora d’acceptar la titularitat d’un tram de carretera caldria més detall de què comportarà pel que fa a manteniment, d’inversions, quin és el seu estat actual. Sobretot, tenir algun càlcul de què suposarà per a l’Ajuntament econòmicament. Com que no hem vist cap informe tècnic tenim molts dubtes».

Estruch va admetre que «no hi ha un informe tècnic sobre el manteniment, però sí que tenim un informe tècnic urbanístic. Tècnicament, parlem d’una via que està asfaltada, tenim un revolt que normalment és el punt que a l’hivern està més gelat, però també és veritat que la xifra de cotxes que actualment passa per aquella carretera és molt baix. Sí que n’haurem de fer el manteniment, però també és cert que no l’haurem de mantenir més que el tram de carretera que ja és nostre. I treure’n les herbes, com ja es fa en molts altres vials, i segurament ho podrem fer més sovint perquè ja ho podrem fer nosaltres i posar-ho dins del pressupost».

La petició de traspàs es va aprovar amb els vots favorables d’ERC (8), l’abstenció de Junts i PSC (2) i el vot contrari de Fem Poble (2).

