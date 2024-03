Sant Fruitós tindrà l’any que ve la rotonda d’accés al polígon Santa Anna

Sant Fruitós de Bages millorarà l’accessibilitat i la seguretat a la carretera BV-4511 amb la construcció d’una rotonda, que afavorirà la connexió amb el polígon industrial de Santa Anna. Un objectiu que es persegueix des de fa temps, del qual ara fa un any la Generalitat en va aprovar el projecte executiu i del que aquest dijous al migdia se n’ha signat el conveni de col·laboració per al seu finançament entre el departament de Territori i l’Ajuntament per fer-ho possible. Un acord que han rubricat a la casa consistorial la consellera Ester Capella i l’alcalde santfruitosenc, Joan Carles Batanés, i que estableix que l’execució del projecte, valorat en 883.000 euros, es cobrirà al 50%

40 metres de diàmetre

Durant la signatura del conveni, la consellera Capella ha informat que el departament ha obert aquest dijous la licitació de les obres corresponents a aquesta actuació.

Alcalde i consellera de Territori han signat aquest migdia l’acord per finançar l’obra al 50%

El projecte inclou la construcció d’una rotonda, que substituirà l’actual intersecció en forma de T amb carrils centrals d’espera per a les maniobres d’incorporació i de sortida. Aquesta actuació té com a objectiu afavorir la seguretat viària i la funcionalitat de la carretera. Segons recull el document, les obres de la nova rotonda quedaran finalitzades durant l’any que ve. La rotonda tindrà 40 metres de diàmetre exterior i connectarà amb el carrer Sakura del polígon, a l’altura de l’empresa Denso.

La carretera BV-4511, que transcorre al llarg de tota la zona industrial, registra un trànsit de més de 8.700 vehicles diaris, el 6% dels quals són vehicles pesants que provenen de les empreses del sector. Un dels punts més transitats de la zona, és la intersecció entre aquest vial i el carrer Sakura, per on hi ha una gran afluència de camions i cotxes que posen en perill la seguretat viària durant les incorporacions a la via principal.

Obra "amb impacte"

Després de rubricar l’acord, la consellera de Territori ha destacat el fet que tot i que es tracta d’una actuació amb un pressupost modest, dins de l’envergadura de projectes que porta a terme el seu departament, «és l’exemple de petites mesures que tenen un impacte molt directe i molt rellevant. Perquè en aquest cas es tracta d’una rotonda que tindrà un efecte molt divers, ja que millorarà la fluïdesa del trànsit en un sector industrial que genera molta mobilitat, però sobretot ajudarà a incrementar la seguretat, funcionarà com a reductor de velocitat i, també, com a porta d’entrada al polígon».

Seguretat i estètica

Per la seva part, l’alcalde, Joan Carles Batanés, ha posat l’accent, d’entrada, en el fet que l’Ajuntament sigui col·laboratiu perquè es faci realitat un projecte «del qual es va començar a parlar el 2014, pel qual el 2016 en vam rebre un primer compromís, i del que se’n va adjudicar la redacció del projecte el 2022». Batanés ha destacat que la futura rotonda «és important més enllà del nostre municipi, perquè afecta també Santpedor però, a més, connecta amb l’empresa més gran de la comarca concentrada en una mateixa factoria, amb tot el que això suposa de moviment de treballadors i de camions». Per això, coincidia amb Capella que «ens donarà seguretat, facilitarà la circulació i, a més, ens donarà imatge com a municipi i com a comarca».