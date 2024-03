Ara Navarcles troba el suport de Junts per deixar de governar en minoria

Ara Navarcles, formació vinculada a ERC i que durant aquest primer tram de mandat ha governat en solitari i en minoria (té 6 dels 13 regidors del consistori) ha arribat finalment a un acord amb Junts per Catalunya per formalitzar una aliança fins que han definit com «un pas essencial cap a la cooperació i l’estabilitat política a l'Ajuntament». L’acord l’han signat l’actual alcaldessa, Alba Pérez, i el cap de llista de Junts, Joan Zapata. D’aquesta manera, el nou executiu sumarà un total de 9 regidors. Quedaran a l’oposició el PSC i Els Comuns, amb 2 regidors cadascun.

En un comunicat que han fet públic, manifesten que «en el marc de la cooperació i l'entesa mútua, Ara Navarcles i Junts per Catalunya Navarcles expressem la voluntat de treballar conjuntament per millorar el futur de la nostra comunitat. Aquesta col·laboració es basa en la convicció compartida que només mitjançant un esforç col·lectiu i coordinat podrem afrontar els reptes i les oportunitats que es presenten per a Navarcles».

Els eixos de l'acord

I concreten quines són les línies mestres del programa que volen afrontar conjuntament. Suport al comerç local, «explorant opcions per millorar la visibilitat dels negocis i promoure la seva participació en iniciatives comunitàries»; col·laboració «més estreta» amb les entitats locals «per identificar les necessitats de la comunitat i explorar maneres de satisfer-les de manera conjunta»; millora de l'entorn urbà de Navarcles, inclòs l'estat de la via pública i els accessos al poble; «promoure la convivència harmoniosa i el civisme a Navarcles, treballant en la sensibilització i educació ciutadana»; activar mesures per promoure la sostenibilitat ambiental; foment de l'ús d’energies renovables i creació de comunitats energètiques locals; «accés a la formació i a les oportunitats laborals per a tots els navarclins i les navarclines, explorant iniciatives que puguin contribuir al desenvolupament personal i professional»; desenvolupament d’infraestructures sostenibles que promoguin un ús eficient dels recursos; i incentivar l'establiment de noves empreses al polígon industrial.

Voluntat de sumar

En el comunicat, Ara Navarcles es defineix com un partit «transversal que hem prioritzat les persones per sobre de la política de partits, treballant des del diàleg i la cerca d’enteses en el treball conjunt», i afirma que en aquest acord «de consens entre els dos partits de candidatures diferents, hem trobat un punt en comú per sumar el nostre treball i tirar endavant les polítiques que necessita Navarcles».

Per la seva banda, Junts per Catalunya Navarcles veu en aquest acord «una oportunitat per contribuir de manera constructiva al govern municipal, amb la voluntat d’aportar estabilitat i compromís en diverses àrees de gestió. I considerem que la unió d'esforços és essencial per garantir el progrés i el benestar dels ciutadans de Navarcles».

En el comunicat conjunt subratllen que el pacte, «fonamentat en els principis de diàleg, consens i prioritat dels interessos del poble, reflecteix un compromís ferm amb el progrés municipal, la inclusió, el benestar dels nostres veïns i veïnes, així com la preservació i millora de la qualitat de vida a Navarcles». I hi afegeixen que, si en alguna ocasió «no arribem a un acord en determinats temes, no s’ha d’interpretar com una renúncia a aquest acord, sinó com una expressió de la nostra diversitat i dels processos democràtics en què ens involucrem».