Santpedor acollirà el mes de juny el primer campionat de Cub de Rubik del Bages

L’Ajuntament de Santpedor i l’Associació Catalana de Speedcubing (Cub de Rubik) organitzen el primer Campionat de Cub de Rubik de Santpedor. La competició es disputarà a Cal Llovet els dies 15 i 16 de juny i està inclosa dins les competicions oficials de la World Cube Association (WCA). El campionat preveu reunir més d’un centenar de persones participants, entre les quals hi haurà Speedcubers top del país, però també és oberta a les persones que vulguin introduir-se i descobrir aquest món. Les inscripcions per participar-hi comencen aquest dijous, 28 de març, a les 8 del vespre i s’han de fer a través del web worldcubeassociation.org.

50 anys de vida

El Cub de Rubik, que acaba de complir els 50 anys de vida, està vivint un moment d’esplendor i popularitat i cada cop hi ha més persones que participen en les diverses categories i modalitats. A Santpedor es podran veure fins a 10 categories diferents. Del clàssic 3x3x3 que els millors resolen en menys de 7 segons, fins a l’espectacular blinded on els competidors memoritzen el cub i el resolen amb els ulls tapats, passant per categories més desconegudes com el 2x2x2, Pyraminx, Clock o Skewb.

Les inscripcions es poden fer a partir d’aquest dijous a les 8 del vespre i fins al 8 de juny a les 12 de la nit a través del web worldcubeassociation.org. La quota de registre bàsica per aquesta competició és de 15 euros.