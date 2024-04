Artés viu una concorreguda Fira amb més presència dels vehicles

Artés ha encetat aquest dissabte la 63a edició de la Fira amb una gran resposta per part del públic, procedent d'arreu de la comarca. Els expositors i paradistes han fet una bona valoració d'una primera jornada en què el temps ha acompanyat i les vendes han estat favorables, especialment en l'àmbit de l'automoció. En aquest sentit, confien que aquest diumenge la participació en el certamen multisectorial torni a ser elevada per acabar d'arrodonir una edició que ja defineixen com a "exitosa".

Durant tot el dia, l'ambient s'ha concentrat al Passeig Diagonal i als carrers adjacents, que han tornat a ser l'eix central del centenar d'expositors i parades d'artesania. Com és habitual, un dels principals atractius ha estat la maquinària agrícola, encara que enguany s'han vist menys tractors per la crisi que viu el sector. En canvi, qui ha guanyat força ha estat l'automoció, amb més de 200 vehicles, nous i de segona mà, que han estat el principal reclam entre els visitants sobretot durant la tarda.

De fet, els concessionaris han coincidit a destacar que aquest és un any especialment bo pel que fa a les vendes. Oriol López, de Nou Motor de Manresa, ha dit que "hi ha molt més interès per part de la gent" i ho ha exemplificat amb el fet que en només un matí han tancat tres vendes. En la mateixa línia, Jordi Villaró, de Cars Manresa, ha explicat que, en part, l'interès es deu al fet que enguany hi ha molts més vehicles exposats que en ocasions anteriors. En el seu cas, en un matí, també ha venut tres cotxes.

En general, els venedors de les parades d'artesania també s'han mostrat força satisfets. Un dels paradistes, Albert Sardà, de la Fireta de Calldetenes, que ven productes com formatges i embotits, ha comentat que amb la pandèmia la fira "va perdre embranzida", però ara es va recuperant amb més visites de la gent de la comarca. Un altre paradista, Jordi Tonietti, que exposa licors artesans fets a Girona, ha destacat que és la primera vegada que participa en aquesta fira i que se n'endú una "bona impressió" per la gran participació "tenint en compte que és un municipi petit".

A banda de visitar els diferents expositors, els participants han pogut gaudir d'un espai dedicat a la cervesa artesana, amb tastos gastronòmics i actuacions musicals al llarg del dia. També s'ha dut a terme una ballada de sardanes amb la Cobla La Principal del Llobregat, diversos tallers infantils adreçats a les famílies i un concurs de pintura ràpida.

