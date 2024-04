Monistrol dotarà el Parc de la Pau d'una pista polivalent

L’Ajuntament de Monistrol de Montserrat vol dignificar el Parc de la Pau, situat en un espai a tocar del carrer Balmes, a l’extrem sud del nucli urbà, amb millores a l’àrea infantil i en el seu entorn, amb l’objectiu d’encabir-hi una pista polivalent.

De moment, la Junta de Govern ja ha impulsat una memòria valorada redactada per l’arquitecte Carles Busom, i que ja s’ha posat a exposició pública. Contempla un preu d’execució material de 33.291 euros, i un pressupost total per contracte de 48.338 euros que, tractant-se d’una obra menor, es preveu que tingui un procés més àgil tant d’inici d’obres com d’execució. Un cop començades, s’estima que durin al voltant dels dos mesos.

El parc consta de tres parcel·les, de les quals actualment només n’hi ha una d’equipada, amb mobiliari urbà i elements propis d’un parc infantil, mentre que les altres àrees serveixen de pipican. La proposta d’intervenció preveu millores en aquests tres espais, un dels quals es mantindria com a àrea per a gossos, i l’altre solar buit es reservarà per a la construcció d’una pista descoberta de caràcter polivalent i d’àmbit urbà. «En aquella zona no n’hi tenim cap», segons ha apuntat l’alcaldessa de Monistrol Núria Carreras, i per això des de l’Ajuntament s’ha considerat la necessitat de proveir-la d’un espai per a la pràctica de diversos esports a l’aire lliure.