La Monacàlia de Navarcles potencia els espectacles itinerants i la gastronomia

La relació del municipi de Navarcles amb el monestir de Sant Benet de Bages es reviurà de nou aquest cap de setmana en una nova edició de la Monacàlia, la Fira de l’Abat. El certamen, que celebra la seva vintena edició, amplia els espectacles itinerants i potencia l’espai gastronòmic i les activitats culturals. La fira mou un centenar de persones que retornen el municipi al seu passat medieval.

La Monacàlia, amb la relació mil·lenària de Navarcles amb el monestir de Sant Benet com a fil conductor, omplirà dissabte i diumenge els carrers de la població amb nombroses representacions teatrals, dansa i música. El centre del poble també s’omplirà amb parades d’artesania i alimentació i activitats infantils. La fira arriba als 20 anys i l’alcaldessa de Navarcles, Alba Pérez, en destaca que «es manté viva amb noves propostes culturals i gastronòmiques, però mantenint l'escènica dels espectacles tradicionals que l’han fet créixer».

Com novetat, hi ha l’increment dels espectacles itinerants que, segons Pérez, «ja havíem incorporat anteriorment, però aquest any seguim apostant per aquesta proposta per tal que, en tot moment, hi hagi moviment pels diferents carrers i tothom pugui gaudir dels espectacles». En aquest sentit, durant tot el cap de setmana, les zíngares, el personal, els portadors, la companyia Els Improvisto’s i els personatges itinerants ompliran carrers i places de Navarcles amb música, teatre i circ.

Aquesta edició de la fira potencia també l’espai del parc Marcel·lí Monrós, darrere el consistori, on es concentra l’espai gastronòmic de la fira, amb la Plaça del vi i el vermut català i la Plaça de la Cervesa, a més de l’habitual taverna monacal, que oferiran tastos, degustacions, gastronomia variada i actuacions musicals en directe.

La plaça de la Vila serà l’eix central de la fira i s’hi concentraran les tradicionals actuacions de les entitats: el Grup de Teatre de Navarcles, l’Esbart Dansaire Navarclí, el Ballet Jove de Navarcles i la colla de Gegants i Grallers. S’hi podrà veure representada, entre altres, la dependència del poble de la corona, la prohibició, durant el segle XVII, del carnestoltes per part del monestir o el casament de Sal·la i Ricardis. La plaça Sant Valentí es convertirà en l’era d’una masia, ambientada en les feines que feien les dones al mas.