ERC de Sant Vicenç defensa la gestió econòmica de l'Ajuntament i acusa Junts de «cinisme»

El grup municipal d’ERC a Sant Vicenç de Castellet, que governava el consistori juntament amb el PSC i els Comuns el mandat passat, ha sortit en defensa de la seva gestió econòmica després que l’actual govern de Junts anunciés que es veu obligat a fer un pla de sanejament de les finances a causa de la previsió «poc realista» que va fer l’anterior executiu. Els republicans els acusen de «cinisme» i asseguren que l’actual govern «s’ha gastat el romanent» i «no pot complir les seves promeses electorals».

La formació ha sortit en defensa la seva gestió en una compareixença a les xarxes socials on assegura que «Junts no ha fet bé la seva feina» i els acusa de «demagògia i cinisme». Els republicans, encapçalats per la cap del grup municipal i exalcaldessa de Sant Vicenç, Adriana Delgado, argumenten que durant el seu mandat, la Diputació de Barcelona ja els va demanar reduir la despesa corrent, que era molt elevada, «i vam treballar per augmentar el romanent i fer front a les despeses essencials, més en una situació de pandèmia i la posterior crisi dels preus». En aquest sentit, afirmen que el 2019 es van trobar un romanent de 350.000 euros, que van anar incrementant fins als 1,1 milions que hi havia el 2022.

Els republicans recorden que durant el seu mandat va incrementar partides de subministraments per l’increment de costos i van augmentar la taxa d’escombraries d’uns 9 euros anuals, «perquè hi havia un dèficit del servei de 250.000 euros», i Junts «ens ho va criticar». També assegura que es van trobar «contractes mal fets «que no seguien la llei i en 4 anys fem 24 processos de licitació per legalitzar-los».

Pel que fa a la baixa execució de les inversions, ho atribueixen a l’aturada per la pandèmia i el posterior increment de costos que «va deixar projectes clau en stand-by, com va passar a tots els Ajuntaments». En aquest sentit, licitacions com el carrer Armengol o la façana de l’Escola Sant Vicenç van quedar desertes, però «teníem el projecte i finançament necessaris», asseguren. Quan a l’endeutament, afirmen que «encara que ha crescut, és baix» i si ha pujat «no ha estat per no executar, ni per demanar més diners de préstec, sinó per un increment dels interessos i per una expropiació per sentència judicial de 500.000 euros que ve d’anys enrere i no va resoldre CiU».

Segons els republicans, la Diputació de Barcelona els va recomanar «seguir amb les mesures de millora de la situació» i, per això, van demanar un pla de viabilitat econòmica a punt per al nou mandat, «però obviat pel govern actual». A més, ERC denuncia les «despeses innecessàries» que ha dut a terme el govern com l’augment de les retribucions del govern baixant les dedicacions, el canvi de lloc del pipican, l'increment d'hores extres, la decoració de la Nit de l’impuls o la inauguració del pont.

En conclusió, ERC afirma que «si Junts hagués pres les mesures corresponents, no ens trobaríem en aquesta situació i menys donant la responsabilitat als altres amb demagògia i cinisme, tot per justificar l’incompliment de les promeses electorals». La formació afegeix que si ara s’ha de fer un Pla de sanejament és «perquè l’actual equip de Govern no ha seguit el Pla de viabilitat, per augmentar la despesa i gastar-se el romanent». Això, rebla, «serà l’excusa per incomplir les seves promeses electorals, que no s’aguantaven per enlloc».