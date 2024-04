Navàs celebra una concorreguda Fira de Primavera, però que busca com reinventar-se

Navàs viu les últimes hores d’una concorreguda Fira de Primavera, que durant el cap de setmana ha portat centenars de visitants al poble, especialment aquest diumenge i també ahir la tarda, tot i una oferta que s’allunya cada cop més de l’automoció i la maquinària agrícola, que tradicionalment havien estat els sectors per excel·lència del certamen. El problema és la falta d’estoc i les dificultats de distribució, explica l’alcalde, Jaume Casals, i davant d’això, admet la necessitat de redefinir el model de fira que es vol per a l’any que ve i pròximes edicions.

Enguany, la principal novetat ha estat la trobada de vehicles tunejats que s’ha fet aquest diumenge, i que ha omplert la part superior del passeig de Ramon Vall i alguns carrers adjacents amb uns 240 cotxes vinguts d’arreu. Ha estat la fórmula amb què aquesta vegada s’ha cobert l’espai buit que han deixat els concessionaris i la maquinària agrícola (que l’any passat tampoc ja no hi van ser), i no es descarta tornar-la a repetir l’any que ve, si bé al mateix temps «hem de buscar nous al·licients per millorar aquest model multisectorial», apunta Casals, tenint en compte que, per ara, no es preveu que l’automoció i la maquinària agrícola recuperin la presència a la fira que havien tingut.

Gent passejant per la fira aquest diumenge / Jordi Escudé

L’Ajuntament ja ha encarregat un estudi a una empresa externa per analitzar els punts forts i febles de la fira «per mirar com la redefinim de cara a l’any que ve». Entre altres coses, s’estudiarà «com funciona cada un dels espais, si s’han de redistribuir, si hi ha sectors amb un excés de parades i altres amb poques, o si qui ve dissabte repeteix diumenge o no, i per què...», diu Casals. La idea és omplir el passeig de més parades i mirar de buscar una certa especialització, afegeix l’alcalde, «amb una feina de cerca i captura de paradistes».

Un dels espectacles paral·lels que s'han fet durant la fira / Jordi Escudé

Aquesta vegada n’hi havia cap a un centenar, «i l’any que ve hem d’anar a buscar els 120 o 130». A banda de les parades, la fira s’ha complementat amb una vintena d’atraccions i una quinzena d’activitats paral·leles entre dissabte i diumenge, des de la trobada de gegants, fins a teatre, espectacles infantils, demostracions esportives, o propostes musicals. Com sempre, el passeig de Ramon Vall ha estat el centre neuràlgic del certamen, que també s’ha obert cap a carrers propers.