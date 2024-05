Santpedor programa cinc setmanes de casal d’estiu

L’Ajuntament de Santpedor oferirà casal d’estiu (Bitxac) per a infants d’I3 a 4t d’ESO durant un mes. En concret, tindrà lloc del 25 de juny al 25 de juliol i el consistori n’obrirà la setmana que ve les inscripcions. Les famílies la podran realitzar del 27 de maig al 7 de juny a través d’un formulari en línia.

Al llarg de les cinc setmanes de durada que tindrà (fins just abans de Santa Anna), les activitats es desenvoluparan amb diversos eixos d'animació per a cada grup d'edat, com per exemple els elements de la terra o els déus de l'Olimp, així com diversos jocs i tallers programats.

L’horari serà de 9 del matí a 1 del migdia i el preu per setmana és de 47 euros. Les famílies tenen la possibilitat d’ampliar de 8 a 9 del matí, a través del servei d’acollida, i d’1 a 3 de la tarda amb servei de dinar.

Per a les persones interessades en el casal s’ha programat una reunió informativa que tindrà lloc el dimecres 5 de juny a les 7 de la tarda a la Capella de Sant Andreu, en la qual s’explicaran les activitats lúdiques i esportives que s’han previst. La reunió comptarà amb la participació de la regidora de joventut, Roser Llobera, i representants d’Àtic Educació. El casal d’estiu del Bitxac és organitzat per l’Ajuntament i Àtic Educació, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

El formulari per a la inscripció és el següent: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1vd9tHxQNW6Tf8Mglur8zp9NF5HLUpXyEBgwlhPyT67wmeA/viewform