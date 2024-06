Descobreix com acabar amb els mosquits de casa amb un truc molt econòmic

Ha arribat un dels moments més temuts per a molts: l'hora dels mosquits. Aquests petits insectes poden arribar a ser molt molestos, tant per les picades com per les malalties que poden causar. De segur que ja n'heu vist en diversos indrets i la vostra llar, segur que n'és un d'ells. Per eliminar-los, et deixem un remei casolà que t'encantarà!

Amb l'arribada de l'estiu, de les altes temperatures i del bon temps, aquest problema pren més magnitud. No obstant això, hi ha alguns trucs per eliminar del tot els mosquits. Mantenir-los allunyats de la terrassa es pot convertir en una autèntica realitat.

Fàcil i ràpid. Aquests són els dos aspectes que caracteritzen el sorprenent truc que aconseguirà que t'oblidis per sempre d'aquests petits insectes.

Quin és el truc per mantenir allunyats els mosquits de la terrassa?

Per crear els antimosquits que allunyaran els insectes de la teva terrassa només necessites tres elements casolans i menys de cinc minuts del teu temps.

Aquests són els passos que has de seguir per aconseguir crear el producte repel·lent:

Agafa un pot: el primer que has de fer és agafar un pot de grans dimensions que tinguis per casa.

el primer que has de fer és agafar un pot de grans dimensions que tinguis per casa. Vinagre: has d'omplir el pot amb vinagre.

has d'omplir el pot amb vinagre. Una llimona: després de fer els dos passos anteriors, cal agafar una llimona sencera i tallar-la a rodanxes.

després de fer els dos passos anteriors, cal agafar una llimona sencera i tallar-la a rodanxes. Finalment, introdueix les rodanxes de llimona dins del pot amb vinagre.

La barreja de vinagre amb rodanxes de llimona és la clau / freepik

El producte obtingut, el podràs col·locar a qualsevol zona de la teva terrassa i servirà com un repel·lent per als mosquits.

Consells per evitar les picades de mosquits

Així mateix, hi ha un truc per evitar les picades de mosquits. Només necessites cinc cullerades d'essència de vainilla, ja que els mosquits odien aquesta olor.

El primer que cal fer és omplir una tassa amb aigua i barrejar-la amb vainilla. Un cop la barreja estigui preparada, l'has d'aplicar a la pell. Un dels avantatges del producte obtingut és que no provoca al·lèrgies. Per tant, no generarà cap mena de grans ni de taques l'endemà.