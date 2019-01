Els Skyliners s'avancen al Baxi i confirmen el fitxatge d'Erik Murphy

Els Fraport Skyliners han confirmat aquest divendres al migdia el fitxatge del nord-americà amb passaport finlandès Erik Murphy pel Baxi Manresa. El club bagenc encara no ho ha fet oficial i s'espera al final del partit de dissabte a la pista del Cafés Candelas Breogán, el darrer que disputarà el serbi Nikola Dragovic.

Segons la web del club alemany, "els Fraport Skyliners es desprenen del pivot Erik Murphy. El finlandès, de 28 anys, i el club van acordar per mutu acord la dissolució del contracte. Murphy s'uneix a l'equip espanyol Baxi Manresa, actualment en vuitè lloc de la lliga espanyola".

El mateix jugador fa unes declaracions cap al ja seu antic equip. Segons ell, "m'agradaria donar les gràcies als meus entrenadors i al Fraport Skyliners per l'oportunitat de jugar aquí. Realment, he gaudit de la meva estada. El suport dels aficionats ha estat genial. Els meus companys d'equip i tothom ha estat excel·lent i desitjo que tot vagi el millor possible per a la resta de la temporada ".

El seu exentrenador, Gordon Herbert, ha declarat que "l'objectiu és treballar amb els jugadors que hi són i estan plenament compromesos. El nostre objectiu és construir un equip". De fet, Murphy ja no va jugar el darrer partit dels Skyliners a l'Eurocup, dimarts a la pista de l'Asvel Villeurbanne (75-52). Els alemanys estan matemàticament eliminats de l'Eurocup.