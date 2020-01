Baxi Manresa - SIG Estrasburg: Segueix el partit, quart a quart

No han parat ni la competició ni les victòries del Baxi Manresa a l'ACB, però a la Champions sí que hi hagut un parèntesi. L'equip dirigit per Pedro Martínez, només tres dies després de deixar sense Copa del Rei el Baskonia, reprèn el torneig continental rebent avui al Nou Congost l'Estrasburg.



PRIMER QUART: Gran inici amb encert als triples (20-12)



El Baxi ha començat amb Luke Nelson de base, Toolson, Dulkys, Magarity i Kravish. L'inici manresà ha estat molt bo amb tres triples consecutius (dos de Dulkys i un de Nelson) després de la cistella inicial de l'Estrasburg. El lituà ha trencat la ratxa de tir exterior al següent llançament.

En defensa, hem vist un Baxi agressiu, que pràcticament ha ofegat en els primers minuts als jugadors del conjunt francès que ha permés als bagencs obtenir un molt bon parcial de 9-0.

Després de dues faltes seguides de Nelson, Toolson ha hagut d'exercir de base a causa de les lesions en aquesta posició. La pintura del Baxi també ha funcionat correctament en aquest quart amb bones combinacions de Kravish, qui també ha realitzat un espectacular tap, i Magarity.

El Manresa estava per davant, però l'Estrasburg en cap moment s'ha allunyat del marcador (13-8). Les faltes han estat el gran problema dels bagencs en el primer quart, fins i tot amb una antiesportiva de Vaulet.



SEGON QUART: Segueix la bona dinàmica del Baxi (39-27)



No portàvem ni un minut del segon quart quan l'entrenador de l'Estrasburg ha demanat ja un temps mort. El Baxi ha sortit molt activat de nou en el segon període i continuava amb la dinàmica demostrada fins el moment i aconseguint el màxim avantatge de 13 punts (25-12). En defensa, l'Estrasburg ha sabut neutralitzar millor al Manresa amb cistelles fàcils de 2 punts (27-18).

Un dels aspectes positius del Baxi en el segon quart ha estat la facilitat per obtenir rebots ofensius, però ha augmentat el desencert en el triple. Pere Tomàs, trencava un mala ratxa en la línia de 6'75 i donava un nou màxim avantatge del Baxi de 16 punts (34-18). El paper de Nelson com a base ha estat decent, tot i les dues faltes inicials al principi.