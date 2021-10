El Baxi Manresa ha perdut el quart partit a la Lliga Endesa (90-82) a la pista d'un Urbas Fuenlabrada que s'ha mostrat més intens i encertat i que ha sotmès els bagencs, sobretot, des de la línia de tres, amb tretze triples entre Emegano, Cheatham i Armand. La rèplica de Thomasson i, a estones, de Bako i Francisco, no ha estat suficient, tot i les continuades remuntades dels homes de Pedro Martínez. AQUÍ trobareu l'estadística del partit.

Els sis triples locals castiguen molt (27-19)

Els primers minuts, amb Steinbergs descartat de la convocatòria, han vist un inspirat Cheatham per part dels madrilenys, autor dels onze primers punts del seu conjunt, amb tres triples inclosos. A l'altra banda, Thomasson i Moneke, amb una contra, li donaven la rèplica, sobretot amb un tir de tres del nigerià (11-7). Com era d'esperar, el conjunt local buscava anotació alta i el mateix Cheatham assistia a Alexander després del segon bàsquet de Thomasson (13-9). De tota manera, la defensa del triple visitant era deficient i s'hi afegia Armand amb un altre tir de tres, el quart (16-11). Pedro Martínez, que complia el seu partit 250 amb el Manresa, rellevava un Moneke poc consistent en defensa per un Maye que perdia el primer rebot per al qual saltava i permetia un altre tir lliure anotat per Cheatham (17-11). A més, en atac el Baxi tampoc no rutllava excessivament bé amb l'excepció d'un Thomasson que aconseguia el seu sisè punt en un contraatac (17-13).

Cheatham errava el seu primer tir i Thomasson, també. Maye evitava una esmaixada d'Alexander i, a l'altra cistella, Bako castigava (17-15). El Fuenlabrada ja no estava tan encertat i Thomasson igualava per primer cop des del 2-2 (17-17, a 2.55). Entraven les segones unitats i Ristic ho aprofitava per anotar des de la mitjana distància (19-17) i Armand, un triple ben puntejat per Rafa Martínez (22-17). Francisco reduïa des de la personal, però Armand prenia el relleu de Cheatham amb el seu tercer triple i sisè de l'equip (25-19). L'atac del Baxi no anotava i Vicedo establia la màxima diferència (27-19, a vuit segons). En l'última jugada, després d'una falta a Francisco, Berzins ha errat un triple obert.

Sobrevivint a Emegano (47-45)

Valtonen anotava el primer punt del segon quart des del tir lliure, però descuidava novament el tir de tres i Emegano anotava (30-20). Moneke responia, però Vicedo també la ficava des de lluny (33-22). Per sort, Thomasson arribava al rescat , també des de la línia de tres, i Moneke reduïa en una contra a cistella passada (33-27). Tot, en dos minuts i mig. Sima defensava bé Ristic, però Francisco feia un air ball en un tir llunyà. En Fuenla havia anotat vuit triples i només quatre cistelles de dos, cinc després d'un cop de dits de Bagayoko- Thomasson havia perdut una pilota, però s'ha rescabalat amb un triple (35-30). El ritme era trepidant i Bako sorprenia amb, segurament, el seu primer tir en suspensió de la temporada (35-32). Però Emegano era qui ara estava endollat i anotava de tres punts dues vegades seguides més (41-32). El rebot ofensiu salvava el Baxi en aquests minuts i permetia dos tirs lliures de Bako, dels quals només n'entrava un (41-33). Però Emegano estava desbocat i tornava a encertar, per quart cop seguit, de tres punts, la qual cosa obligava Pedro Martínez a anturar el partit amb 44-33 i deu triples anotats pels locals.

Dani Pérez rebia un tap tot seguit, però Bako anotava amb l'esquerra demostrant nous recursos (44-35). El Baxi recuperava la pilota i Maye encertava de tres punts des de la cantonada (44-38). Ja no plovia tant. A més, Thomasson tornava a anotar a mitjana distància (44-40). Però Alexander recordava que el Fuenlabrada veia la cistella com una piscina (47-40) i Jou errava dos tirs oberts tot seguit. Ja en l'últim minut, Maye anotava de tres des del mateix lloc que abans (47-43) i el Baxi provocava passes de Novak. Maye errava tot seguit, però el Baxi recuperava la pilota i Thomasson provocava una falta d'Álex López per anotar els dos tirs lliures (47-45, a 6 segons). En l'última jugada, Novak, ben defensat per Francisco, ha errat de el tir de tres.

Dos parcials molt negatius (72-65)

El tercer quart ha començat millor, amb Bako empatant el partit i Valtonen anotant de tres i donant el primer avantatge del partit als bagencs (49-50). A més, Bako recuperava una pilota i encistellava els dos tirs lliures (49-52). El Baxi defensava millor l'exterior i, tot i que Thomasson errava un triple en transició per donar més avantatge, Maye completava una contra per al 49-54. Emegano, que havia errat un triple, anotava el següent (el seu cinquè) 52-54 i Maye provocava una falta en atac de Cheatham. Tot i això, Dani Pérez, molt erràtic en atac, fallava una safata fàcil i Samar empatava a 54. Tot seguit, una nova pèrdua i bàsquet senzill d'Emegano, autor ja de 17 punts per avançar els amfitrions (56-54). El Baxi no estava fluïd en atac i Alexander castigava a cistella passada. A més, en una contra, el mateix pivot esmaixava (60-54) i obligava Pedro Martínez a aturar el partit per tallar un parcial d'11-0.

Ho aconseguia Francisco amb dos tirs lliures, però ara el conjunt de Raventós trobava Alexander prop de la cistella, tot i que el canadenc errava un tir lliure (61-56). Maye demostrava que tenia el dia amb una gran penetració i un 2+1 que provocava la tercera falta de Cheatham (61-59). A més, Vicedo perdia la pilota i, tot i que Maye errava de tres, Sima empatava a 61 a poc més de tres minuts per al final. El Fuenlabrada, però, no oblidava anotar de tres i Armand aconseguia el seu quart encert des de la distància. A més, Thomasson errava i Novak tornava a disparar la diferència fins al 66-61. A sobre, Berzins cometia passes, Armand encertava de dos i una altra pèrdua precedia dos punts més d'Alexander (70-61, un altre parcial de 9-0). Thomasson reduïa, però Alexander tornava a esmaixar (72-63) abans d'una clara falta a Moneke no assenyalada però aprofitada en el rebot ofensiu per Bako per encertar dos tirs lliures (72-65). Ristic ha errat l'últim tir del quart.

L'escapada definitiva dels locals (90-82)

El mateix belga ha errat el primer alley-oop del quart i Novak i Cheatham, els primers triples locals. Moneke reapareixia amb un bàsquet a sota la cistella (72-67). La tercera errada en el triple dels madrilenys donava aire Thomasson acostava fins al 72-70. Però el sisè triple d'Emegano, en un rebot en atac d'Alexander, tallava la reacció (75-70). A més, Dani Pérez demostrava que no tenia el dia en el llançament i gairebé no tocava la cistella i Alexander castigava a passada de Novak (77-70). El moment tornava a ser local i Cheatham tornava a disparar l'anotació fins al 79-70 just abans d'una errada clamorosa de Bako, que cometia falta sobre el mateix californià del Fuenlabrada (81-70). Un altre parcial de 9-0 en contra que Francisco no arreglava amb un triple errat. La següent jugada demostrava la tendència del moment, amb un tap de Moneke però pilota perduda de Valtonen i bàsquet ple de rebots de Ristic (83-70).

El Baxi estava totalment perdut en atac i, a sobre, Ristic encertava sobre la botzina de possessió una cistella impossible per donar quinze punts al seu equip i provocar el temps mort de Pedro Martínez (85-70). Tornant de l'aturada, Maye errava de tres, tot i que Cheatham cometia la quarta sobre Francisco qui, tot seguit, provocava un 2+1 amb una penetració, tot i que errava el tir lliure (85-72). Encara faltaven tres minuts i mig per al final i el Fuenlabrada errava dos tirs abans que el base francès del Baxi anotés de tres punts (85-75). Novak errava de tres, però també Maye el tir que podia donar esperança a poc més de dos minuts. A més, una nova recuperació va provocar la pèrdua de la pilota de Thomasson i Maye. Emegano donava vida errant un triple i Maye esmaixava en una contra a 1.35 per al final, abans del temps mort de Josep Maria Raventós (85-77, parcial de 0-7). Novak tornava a errar un tir a un peu i Francisco posava el Baxi a cinc punts a 1.05 (85-80). Armand errava de tres, però el rebot ofensiu d'Emegano era mig partit i ell mateix, a més, anotava un tir amb tir addicional per la falta de Francisco (88-80, a 32 segons). Francisco i Armand perdien dues pilotes en dos segons tot seguit. Els manresans ja estaven més pendents del basquet average que de res més i Maye anotava un cop de dits, però Novak es trobava sol i establia el 90-82 final.