L'ACB ha fet públic aquest divendres a la tarda el calendari de partits, sempre provisional, de cara a la setmana que ve. Pel que fa al Baxi Manresa, en destaca que no podrà recuperar cap dels dos partits que li falten de la primera volta de la lliga i el canvi d'horari del primer de la segona volta, a casa contra el Gran Canària.

D'aquesta manera, el duel contra els canaris al Nou Congost serà el diumenge, dia 16, a les 17 hores, i no a les 12.30 com estava previst a l'inici. Es dona la circumstància que el retorn de la vistia del Gran Canària arribarà només un mes després del partit que van disputar tots dos equips a Las Palmas, el d'abans del brot de covid dels bagencs, i que el Baxi va guanyar per 80-82.

Aquest és el calendari de cara a la setmana vinent:

Dimecres, 12 de gener

20:00h Surne Bilbao Basket – Unicaja – Jornada 15

Dissabte, 15 de gener

18:00h Monbus Obradoiro – Surne Bilbao Basket – Jornada 18

20:45h Urbas Fuenlabrada – Unicaja – Jornada 18

Diumenge, 16 de gener

12:30h Río Breogán – Joventut – Jornada 11

12:30h UCAM Murcia – Lenovo Tenerife – Jornada 16

12:30h València Basket – Barça – Jornada 18

17:00h Baxi Manresa – Gran Canària – Jornada 18

17:00h Reial Madrid – Casademont Zaragoza – Jornada 18

17:30h MoraBanc Andorra – Bitci Baskonia – Jornada 18

De la mateixa manera, l'ACB ha confirmat aquest divendres que el partit entre el Barça i el Baxi Manresa es jugarà diumenge, dia 9, a les 17 hores, tal com estava previst. Els blaugrana estaven immersos en un brot de covid que ha afectat divuit membres de la seva plantilla. També ha confirmat que els col·legiats del partit seran Miguel Ángel Pérez Pérez, Javier Torres Sánchez i Vicente Martínez Sánchez. El partit ha estat ajornat diverses vegades des de la seva data original, el 19 de desembre.