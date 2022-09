Els abonats del BAXI Manresa ja poden recollir els nous carnets de la temporada 2022-23 a les oficines del club. L'horari de les oficines és els dies laborables de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00. Per si algun soci no el pot recollir, el dia 14 de setembre, partit de presentació contra Partizan, hi haurà un punt de recollida a l'entrada.