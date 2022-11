El Baxi Manresa ha confirmat aquest divendres a la nit, deu minuts abans de les nou, la renovació de l'ala polonès Adam Waczynski fins a final de temporada. Aquest extrem ja l'havia avançat, tot i que no oficialitzat, l'entrenador, Pedro Martínez, en la roda de premsa prèvia al partit de dissabte a Gran Canària.

Waczynski va arribar el 23 d'octubre passat amb un contracte d'un mes. Ha jugat cinc partits i ha tingut moments destacats, com el debut contra el Fuenlabrada, amb 18 punts, i la victòria de diumenge passat contra el Cazoo Baskonia, en què en va aconseguir 15. La sortida de Giordano Bortolani, a més, el deixava com l'únic tirador pur de l'equip.

La confirmació de la continuïtat de Waczynski comportarà, amb gairebé total seguretat, la sortida del finlandès Elias Valtonen, que s'havia quedat fora de les últimes convocatòries. Pedro Martínez, que no ha confirmat al cent per cent que aquest sigui el moviment, tot i que el va definir com a "probable" ha justificat que "s'ha de prendre una decisió" davant de la proliferació de jugadors exteriors al Manresa. Ara mateix hi ha tres bases (Dani Pérez, Dani García i Ferrari), dos escortes (Harding i Jou) i cinc ales (Jou, Waczynski, Valtonen, Musa Sagnia i Vaulet), tot i que aquest darrer ha de jugar de quatre per la falta de pivots. Són deu basquetbolistes de perímetre, una situació poc gestionable.