El Baxi Manresa ha informat aquest dijous a la tarda de la cessió temporal dels drets ACB de Yankuba Sima a l'Unicaja per la resta de la temporada. Sima, que va ser inclòs a tempteig aquest estiu, no va renovar pels manresans i no va ser fitxat per cap equip de la Lliga Endesa. Finalment, va ser contractat pel Reyer Venècia, on el seu rendiment no ha estat tan alt com s'esperava.

L'Unicaja ha informat del seu fitxatge per la resta d'aquesta temporada amb opció a una altra. Això segurament vol dir que, en cas que els malaguenys facin efectiva la possibilitat d'ampliar-li el contracte un any més, hauran de pagar definitivament pels seus drets a l'equip del Congost. El conjunt que ara entrena Ibon Navarro, que el proper dissabte, dia 21, segurament ja amb Sima, visitarà el Nou Congost, necessitava un cinc després de la lesió de llarga durada del pivot brasiler Augusto Lima.