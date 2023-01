Pedro Martinez ha dit, al final del partit, que "es important guanyar el primer partit, perquè ens ajudi a millorar i ens doni confiança després dels últims partits a l'ACB. Hem fet una gran primera meitat. Després hem estat més cansats a la represa i hem fallat algunes pilotes, però hem mantingut la diferència".

Sobre el fet que ahir l'equip mantingués l'avantage i no com en d'altres partits d'ACB, "són dues competicions difererents, no faria massa comparacions. Segurament quan ens recuperen l'avantatge a l'ACB, els rivals són millors. Avui ens hem parat davant de la seva defensa, però ells tampoc no han ficat. Quan ens recuperin punts hem de veure què cal fer per millorar, però saber què fa el rival".

De la temporada, "Només hem guanyat tres partits a la lliga i aquesta competició ens va més bé per guanyar partits i per la confiança i estar contents. Tot i això, els dic als jugadors que guanyar sigui el resultat del treball i l'esforç, i això gairebé ho hem tingut sempre".

El millor jugador del Baxi ahir, Devin Robinson, es va congratular que "finalment hem jugat un partit complet després de partits de competir, finalment hem tingut quaranta minuts . Estic bé i integrat. Els meus companys són lluitadors i hem de lluitar fins al final, avui i cada partit. Sobre el Congost, "és una bogeria, fins i tot quan perdem. Això mostra la passió de Manresa per l'equip".