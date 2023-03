Pedro Martínez ha explicat, després del partit, que "hem jugat bé, moments molt bons a la primera part i al tercer quart, i defensivament hem fet una bona feina excepte en el rebot defensiu, tot i que sabíem que el Girona era un equip potent anant al rebot ofensiu. Hem trobat diversos jugadors que anaven apareixent, que trobaven la inspiració, Dani Pérez, Harding, Waczynski, Babatunde... Això ens permetia seguir amb una bona dinàmica, tot i que no per trencar el partit de manera absoluta. Això sí, per arribar al final amb el partit controlat".

Ha recordat que "al final del tercer quart Miletic ens ha fet mal a prop del bàsquet. En algun triple de l'últim quart tampoc no ho hem fet bé. Però el rival també juga. Hem estat sòlids darrere i passant-nos bé la pilota".

La victòria "té pes perquè hem guanyat poc. Cada victòria val molt. No és decisiva però és una bona notícia per nosaltres i sobretot que estem més sòlids com a equip del que havíem estat tota la temporada i això ens fa pensar que poden venir d'altres victòries, tot i que hauran de ser tan treballades com aquesta. Tenim sis victòries, són molt poques i falta patiment i hem de seguir concentrats".

Sobre el seu retorn a Girona, "ha sigut especial perquè havia estat així, ha vingut la meva filla, que és quan va descobrir el bàsquet quan érem aquí. Fontajau i Girona és un gran record i ha estat emocionat. També per a Guillem Jou, que era el primer cop que jugava a Girona com a professional". Finalment, ha destacat que "no estem tan ansiosos com abans i ens ha anat molt bé el fitxatge de Devin Robinson".

Una de les estrelles del partit, Dani Pérez, ha dit, per la seva banda, que "és mèrit de tot l'equip. Estem en un bon moment. Ens estem sentint còmodes i ho estem aprofitant. Estic content per la feina individual, però el més important és fer passetes per assolir la permanència".

Respecte del partit, "sabíem que ells agafen ratxes, com van fer a casa. Avui s'han posat a sis punts, però no els hem donat opcions a que pensessin que podrien remuntar".