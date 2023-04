El Covirán Granada i el Bàsquet Girona han perdut els seus respectius partits de la jornada de la Lliga Endesa, davant del Reial Madrid i de l'UCAM Múrcia, i queden amb vuit victòries, només una més que el Baxi Manresa, en la classificació de la Lliga Endesa.

Els andalusos han caigut a la pista del líder per 108-75 en un duel que ja ha quedat sentenciat amb el 30-15 de l'arrencada. En l'equip de Pablo Pin ha destacat novament el pivot Ndoye, autor de 15 punts, tot i que Renfroe ha estat qui més va valorar, amb 20. En la banda madridista, tornava Anthony Randolph, després d'una altra greu lesió, i Poirier, amb 21 punts, i Hezonja, amb 27 de valoració, n'han estat les puntes de llança per mantenr-se al capdamunt de la taula.

Pel que fa al Girona, nova decepció, aquest cop a la pista de l'UCAM, (102-79) que ja s'enfila als deu triomfs i evita problemes. L'equip de Marc Gasol (0 punts en 21 minuts) i Aíto ha aguantat fins al 47-46 del descans però després, com sol ser habitual a domicili, s'ha acabat enfonsant. Kameron Taylor, amb 23 punts, ha tornat a ser el seu millor home. En la banda local, han destacat els 17 punts d'Anderson, 13 dels quals en el tercer període, quan s'ha trencat el duel, i els 20 de Jelínek. El Girona ha perdut 7 dels últims 8 partits.

Derrota del Lenovo

En els altres partits de la jornada, el rival del Baxi dimecres en partit de competició europea, el Lenovo Tenerife, ha perdut el segon partit de la temporada a casa en cedir al final contra el Barça per 76-79. El conjunt illenc ha semblat que podia decantar el partit al seu favor quan ha marxat de sis punts ja en el darrer període, però un parell de triples de Laprovittola i Mirotic han tornat els blaugrana al partit. Al final, Doornekamp ha errat el tir que hauria portat a la pròrroga. Huertas ha anotat 20 punts per als locals i Sanli, 18 per als visitants.

En l'últim partit de la jornada, el Cazoo Baskonia, futur rival del Baxi a la lliga, ha obtingut una victòria per 81-85 a la pista del València que el permet compartir colideratge amb el Madrid i el Barça. Ha estat en la tornada en partit d'ACB de Joan Peñarroya a la seva pista la temporada passada i en un duel d'alternatives que s'ha decidit al final. Semblava que el 77-82 era definitiu, però Marinkovic, el millor del Baskonia, amb 24 punts, ha fet una antiesportiva que ha ficat els taronja en el partit. Jones, però, ha perdut la bola i ha desencadenat la derrota. Rivero, amb 25 punts, ha estat el millor dels locals.