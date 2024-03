La Lliga de Campions de la FIBA, el torneig del qual el Baxi Manresa va quedar subcampió el 2022, i l'EuroCup, la segona competició de l'Eurolliga, van camí de fusionar-se en una sola competició molt aviat, segons ha informat aquest dijous el diari La Opinión de Málaga, pertanyent a Prensa Ibérica. En la reunió de la Champions que s'ha fet a Mies (Suïssa), s'ha informat als onze clubs presents que hi ha converses avançades en aquest sentit per unir totes dues competicions.

De moment, no hi ha una data concreta, però es parla de terminis molt propers i s'hi treballarà intensament durant els propers mesos. De fet, el director general de la FIBA, Patrick Comninos, ja ho va advertir en la Final Four de l'any passat a Màlaga, en un intent de posar punt final a la reunificació del bàsquet europeu, separat en dues faccions des de l'any 2000.

Ascensos i descensos

Aquesta idea promouria que hi hauria dues competicions. La principal seria l'Eurolliga, per a la qual ja es treballa de cara a la incorporació d'una franquícia de Dubai. De fet, és probable que Abu Dhabi aculli les Final Four de la màxima competició entre el 2025 i el 2027, segons va informar dimecres RAC-1.

La segona competició seria la fusió de la Champions (BCL) i de l'EuroCup, amb un sistema que possibiliti ascensos i descensos. De fet, aquest segon torneig ja permet jugar l'Eurolliga al guanyador, en cas que no renunciï per motius econòmics com va fer el Gran Canària.

Caldria veure com afecta aquesta fusió al nombre d'equips que es classifiquen per a la competició europea, a la qual aspira el Baxi Manresa. Enguany, entre Champions i EuroCup han jugat sis equips de l'ACB i un altre, l'Obradoiro, va fer la prèvia, a part dels quatre d'Eurolliga.