El Baxi Manresa s'ha resistit fins al final a la derrota en un partit molt complicat, travat i dur, l'esperat davant de l'UCAM Múrcia. Al final, però, aquesta ha arribat contra un conjunt que ha imposat la seva intensitat i que ha dut la iniciativa gairebé sempre. El Baxi no s'ha entregat, però s'ha jugat al que han volgut els murcians els quals, però, han hagut de lluitar-ho fins al final.

El partit ha començat amb la intensitat defensiva prevista per part dels dos equips. En els primers minuts ha estat travat i de rotacions locals molt ràpides. Pedro Martínez volia que la pressió fos contínua i la intensitat, total. Dos tirs lliures de Dani Pérez i un triple de Travanté Williams obrien la màxima distància (20-15, a dos minuts), i un ganxo de Sagnia obligava el tècnic visitant a aturar el partit amb 22-15, a 1.28. El gambià, precisament, ha tancat el període amb una gran cistella mantenint-se a l'aire després d'un triple d'Ennis (24-21).

Tothom s'escalfa

Tot i l'avantatge, cada atac del Baxi durant el partit era com les pel·lícules de marcians, en què van sortint dolents per tot arreu ni que sembla que estiguin derrotats. L'UCAM posava mans contínuament i provocava que l'ofensiva manresana fos molt espessa. Entre Radebaugh i Todorovic, capgiraven el marcador (27-31) i sort d'un triple de Robinson per aturar el cop. El partit, però, s'ha tornat a aturar després d'un gest de Radovic cap al públic, a qui després ha aplaudit quan era rellevat provocant l'enuig de la grada i que el públic es despertés d'una certa letargia.

Enmig d'un ambient escalfat, Williams ha aconseguit transformar un 2+1 de força per empatar a 33 en l'equador del quart. En aquest moment, l'última cosa que mirava la gent era el resultat. Han caigut una antiesportiva a Rodions Kurucs per donar un cop de colze a Oriola i una tècnica a Diagné per protestar una falta rient de l'àrbitre. Quan s'ha estabilitzat la cosa, però, l'UCAM ha demostrat la qualitat que té, liderat per un Sant-Roos que ha obligat a parar el partit a Pedro Martínez amb 38-44 a 1.19. El tram final no ha estat millor i Radebaugh i Rodions Kurucs han donat nou punts d'avantatge a l'UCAM al descans (38-47).

El tercer període ha arrencat amb el mateix ritme baix i interromput per constants faltes. Sleva ha donat onze punts a l'UCAM. Aleshores, quan tot semblava pitjor, ha aparegut Martinas Geben per anotar-ne cinc de seguits i tornar a ficar el Baxi en el partit (46-50). Però ha estat Dylan Ennis qui, amb dos triples seguits, ha posat aigua al vi (50-58).

El Baxi s'arrapava al partit a còpia de defensa i amb cor, com en una recuperació desaprofitada per Travanté Williams, que era el màxim anotador local amb 10 punts. L'UCAM només era a cinc punts (55-60), malgrat tot. I més a prop que ha estat amb un 2+1 novament de Williams (60-63). Entre Radovic i Todorovic han tornat a obrir forat fins als vuit punts, tapats en part per Steinbergs en els seus primers punts del dia (63-68).

El darrer període no es pot dir que hagi començat gaire bé, amb cinc punts forans que han disparat la renda als deu punts. Però Geben, amb un nou triple, i Williams, amb el mateix, tenien ganes de no deixar escapar el partit (69-73). La defensa havia de tornar a salvar l'equip i un bàsquet amb empentes i rodolons de Robinson posava un esperançador 72-75 amb més de cinc minuts per jugar. Cada punt era una batalla.

En aquest moment, amb 74-77, el millor jugador de l'equip, un Williams, que estava jugant de tres, cometia la cinquena falta sobre Ennis. Un important contratemps, tot i que Taylor posava l'equip a un sol punt amb dos tirs lliures (76-77) abans d'errar un triple en transició, segurament precipitat, a 3.36. Todorovic situava el 76-79 i a dos minuts i mig res no estava clar, tot i una pèrdua amb contraatac d'Ennis contrarestada per Robinson. Tot i això, una altra desatenció permetia a Todorovic fer el 78-83 a 1.36.

Robinson ha encistellat ràpidament i, tot i que Ennis feia un cistellot, Taylor disposava de tres tirs i eliminava Rodions Kurucs a 54 segons per posar el 83-85. El mateix Robinson feia un gran tap a Ennis i el Baxi recuperava la possessió a 28 segons. Però Taylor intentava un triple gairebé impossible i Ennis provocava una antiesportiva de Robinson a 9 segons que gairebé liquidava la contenda. Ell mateix i Radebaugh fallaven tres de quatre tirs lliures (83-86), però un rebot ofensiu de Todorovic ha estat impossible de superar. I encara menys una falta final discutible de Robinson a Sleva.