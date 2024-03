El ja mític triple de Marcis Steinbergs que va servir dissabte per donar la victòria al Baxi Manresa a la pista del Joventut (81-83) no és cap casualitat, ni pel jugador, ni per l'equip. El tòpic dels finals a cara o creu, és a dir, en accions que són totalment definitives, allò que els estatunidencs anomenen un clutch shot, s'ha presentat cinc vegades en la Lliga Endesa enguany per als homes de Pedro Martínez i totes s'ha decantat al seu favor. En algunes oportunitats han estat encerts propis, com el de l'ala-pivot letó, que és reincident en aquesta matèria. En d'altres, per defenses pròpies i errades dels rivals, la realitat és que els bagencs les han resolt sempre al seu favor, amb la qual cosa es presenten com un rival temible per als adversaris a l'hora d'arribar a aquests extrems.

Jornada 3, Momírov falla

El Baxi es presentava a la jornada 3 a Lugo després de perdre els dos primers partits de la temporada oficial a la Lliga Endesa. És cert que caure a Gran Canària i a casa davant del Madrid, en els dos casos per menys de sis punts, és un fet que pot entrar dins de totes les previsions. Però el calendari presentava una sortida complicada i calia vèncer un equip de potencial semblant per que no entressin els nervis de la temporada passada.

A Lugo, el Baxi va agafar una distància de cinc punts en el darrer minut i mig que semblaven decantar el duel del seu favor. Però el final es va complicar. Amb 74-77 i una antiesportiva a favor, a 12 segons per a l'acabament, Taylor va errar dos tirs lliures, Badio va cometre falta sobre Sergi Quintela en un tir de tres punts. Es va empatar a 77. A tres segons, Vaulet va perdre la bola i va donar l'última possessió al Breogán. Sortosament, el tir que hauria estat letal del búlgar Stefan Momírov no va entrar.

En el temps suplementari, hi va tornar a haver igualtat. Amb 85-87 i cinc segons per jugar, no hi va arribar a haver tir perquè el mateix Quintela va perdre la bola i Dani Pérez va anotar dos tirs lliures que van donar per finiquitada una soferta primera victòria.

Jornada 5, Benite l'erra

El Baxi arribava a la jornada 5 amb un balanç de 2-2 i visitava el Congost el Zunder Palència, cuer de la lliga i que encara no havia guanyat cap partit. Pedro Martínez va avisar a la prèvia de l'estil de joc dels castellans. Els entrenava Marco Justo, debutant a la categoria però que havia estat tècnic assistent de Txus Vidorreta al Lenovo Tenerife, una mena de bèstia negra per als bagencs en moments decisius de temporades anteriors.

A l'hora de la veritat, el Palència va jugar un partidàs i segurament va merèixer millor sort. Però el Baxi es va arrapar a la pista i, amb 89-90, a tres segons, Musa Sagnia va rebre una passada de Dani Pérez, va tallar cap a la cistella i va anotar. Els visitants, però, encara disposaven d'una última possessió. Va rebre la bola Vitor Benite, expert en mil finals d'aquest tipus però que aquell dia no havia anotat cap tir de dos punts. El seu llançament de mitja distància no va entrar i, gràcies a això, el Baxi es va posar amb balanç positiu per primer cop aquesta temporada i esquivava una altra bala.

Jornada 15: Laprovittola no la fica

El Baxi va visitar el Barça en una jornada avançada al dimecres, 13 de desembre, pels compromisos europeus dels blaugrana. La lluita per ser a la Copa arribava a la recta final i, qui més, qui menys, comptava amb una possible derrota al Palau contra un rival invicte a casa. Però el Baxi va fer un gran partit, va tornar-hi al tercer quart, quan semblava que els locals ja s'escapaven i es va arribar a un altre cara o creu. Dani García va rebre una falta amb 82-82 a quatre segons per al final, però només va anotar un tir lliure. El Barça va disposar de la darrera bola. Laprovittola va penetrar, però va errar la safata intimidat per Steinbergs i Sagnia. Triomf inesperat i un altre final a cara o creu en què sortia cara.

Jornada 21: Steinbergs, primera part

El Baxi necessitava guanyar a Granada per assegurar la dotzena victòria i, per tant, la salvació virtual. El partit va ser millorable per als manresans, però es va tornar a arribar a un final igualat (93-91) després d'un bàsquet de Robinson i d'un tir lliure fallat per Christian Díaz. Amb 5,8 segons per jugar, Dani Pérez va fer un mal servei de banda per a Badio. La pilota se li va escolar entre les cames però la va rebre Steinbergs qui, des de nou metres, va clavar un triple a tauler. Encara faltaven 1,7 segons per al final, però en el servei de banda, Rousselle va entregar l'última bola a Dani Pérez.

Jornada 24: Steinbergs, segona part

La més recent, el repòquer de jugades determinants, és ben present a la memòria. Tothom té frescos els 22 punts de renda de la primera part malbaratats en un mal tercer quart, la manera d'agafar-se al partit de l'equip, la safata de Badio que donava avantatge i el bàsquet d'Andrés Feliz. De fet, la victòria a la pista de la Penya té doble mèrit per haver derrotat un equip que va aconseguir la cistella decisiva més impressionant de l'any en la jornada 10, quan el mateix base dominicà va anotar un triple des del seu propi camp després d'una errada de Kristian Kullamae del Bilbao. Aquest cop, per al Baxi, servei bo de Dani Pérez, gran lectura de Taylor veient-se tapat i el segon triple determinant de Steinbergs. No jugueu a cara o creu contra aquest Baxi. Perdreu gairebé segur.