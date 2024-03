Dani Pérez, l'alimentador infinit de la Lliga Endesa

En les prèvies dels partits que juga el Baxi Manresa, normalment, l'entrenador de l'altre equip sempre apunta a un jugador com a referent al qual controlar. I no són ni Brancou Badio, ni Devin Robinson, els de més valoració, puntuació i impacte del final de la passada temporada i el principi d'aquesta. Ells sempre parlen de Dani Pérez, el base dels bagencs, la projecció de l'entrenador a la pista i qui marca l'estil de l'equip. I no van equivocats. Els altres s'atipen de punts i d'altres intangibles, però qui els alimenta és el base de l'Hospitalet, qui lidera una classificació d'estadística avançada de la Lliga Endesa: és qui necessita menys temps per repartir una assistència als seus companys.

Així, si mirem la classificació de màxims assistents de l'ACB, veiem que Dani Pérez ocupa la tercera posició amb una mitjana de 5,8 passades de bàsquet per enfrontament. Són 111 en 19 partits i va només per darrere del madridista Facundo Campazzo, que és segon amb 5,9, i el brasiler del Lenovo Tenerife Marcelinho Huertas, líder amb 6,4. Però aquesta llista no ho explica tot. No tots els jugadors s'estan el mateix nombre de minuts en pista i, per tant, alguns disposen de menys oportunitats per fer números que d'altres.

Però això hi ha l'estadística d'assistències en una projecció a 40 minuts. En aquesta, s'ordenen els jugadors extrapolant les seves xifres reals a aquelles que farien si estiguessin tot el partit en pista. Evidentment, és simplement una projecció, ja que en el món real intervindrien d'altres factors, com ara el cansament, que influirien en aquest resultat. De tota manera, fent aquest exercici, segons dades del lloc web especialitzat 3stepsbasket.com, trobem que Dani Pérez és el primer, o sigui, el que treu més rèdit dels seus minuts en pista per repartir més joc.

Classificació d'assistències per 40 minuts / 3stepsbasket.com

Dos entre els cinc primers

La diferència de Dani Pérez al capdavant d'aquesta classificació és molt curta. Tenint en compte les seves dades actuals, si jugués els 40 minuts repartiria 11 assistències per enfrontament, un xic menys del doble que les reals. I és líder amb un avantatge molt curt respecte del segon classificat, un altre jugador que també explota molt bé els seus minuts en pista. El madridista Sergio Rodríguez és a només una dècima (10,9) amb 78 passades en poc menys de 16 minuts en pista. Tots dos es veuran les cares el pròxim dia de Pasqua. Ja ho van fer en la segona jornada de lliga al Congost, quan Dani Pérez va jugar set minuts més i va guanyar de llarg per 9-2.

Les xifres del base del Baxi no són flor d'un dia. En les cinc temporades al Congost, no ha baixat mai de les 4,6 assistències per partit, amb un màxim de 6,8 el primer any. A més, en aquest curs s'ha perdut sis partits de la competició per lesió. Caldria veure si li haurien servit per pujar o per baixar la mitjana, tot i que segur que el que li van provocar va ser tallar-li el ritme de joc ja que va ser en el tram inicial del curs quan va donar més passades de bàsquet, amb un màxim d'11 en la jornada 4 contra el Casademont Saragossa.

I tampoc no és casualitat que hi hagi un jugador del Baxi Manresa en aquesta llista. De fet, entre els cinc primers n'hi ha dos, ja que Dani García hi és cinquè amb una projecció de 9,5 assistències per partit si jugués els 40 minuts. Només es troba per darrere dels dos mencionats, de Facundo Campazzo (10,5) i de Marcelinho Huertas (10,2). Garcia ho ha aconseguit en un partit menys que Pérez, ja que els dos Danis han tingut problemes amb les lesions musculars aquesta temporada. Per sort, no han coincidit de baixa tots dos a l'hora i ara es troben bé per al final de la temporada. Pel que fa als equips, el Baxi és quart en la classificació d'assistències amb 18,6, a dues del Madrid, que és el líder.