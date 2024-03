El Joventut perd a Granada i es despenja del play-off

Quan falten set jornades per acabar la fase regular de la Lliga Endesa sembla que comença a ser el moment de treure la calculadora. La jornada 27 ha contribuït a fer més gran el garbuix en totes les posicions de la classificació, inclosa la lluita per la primera posició, que semblava tancada per al Reial Madrid però que no ho està tant. Pel que fa al Baxi, després de la seva extraordinària victòria al WiZink Center es consolida en la vuitena posició. No puja llocs però empata amb el València, que ha caigut a Gran Canària. L'equip de Mumbrú, a més, ha de visitar la capital del Bages. A la Font de Sant Lluís, el Baxi va perdre per cinc punts que caldrà tenir en compte.

A més, la derrota del Joventut a la pista del Granada provoca que els verd-i-negres, que ja van quedar fora de la Copa del Rei, estiguin ara a dues victòries del Baxi. Semblen poques, però cal tenir en compte que els badalonins tenen l'average perdut en cas d'empat i també van caure en els dos partits contra el Manresa, la qual cosa els restaria punts en empats múltiples. A falta de set jornades, haver-ne de recuperar tres ja sembla molt.

L'errada de Tomic

El Joventut ha perdut (86-83) a la pista d'un Covirán Granada que deixa a un triomf els dos equips gallecs, Breogán i Obradoiro, en una lluita per la permanència de la qual sembla descavalcat el Palència. L'equip de Carles Duran ha anat per darrere en el partit durant molta estona, des del 28-14 del primer període, però ha reaccionat i ha arribat al final amb opcions. A nou segons per al final, i amb 85-83, Feliz ha errat un tir lliure però Tomic, que ha capturat el rebot, ha errat increïblement a sota de la cistella. A partir d'aquí, antiesportives tirades enrere i errades de tots dos per als tres punts finals a favor dels andalusos. Cheatham, amb 20 punts, ha estat el màxim anotador local i el propi Feliz, amb 17, el visitant.

Control sobre dos rivals

El Baxi també ha rebut relatives bones notícies de Las Palmas, on el Gran Canària ha derrotat el conjunt taronja per 79-71 en un resultat que permet els manresans igualar amb el setè classificat. A més, els insulars tampoc no marxen gaire lluny, a un triomf i amb l'average guanyat pels catalans.

El mal darrer quart del València, que ha encaixat un parcial de 28-15, l'ha condemnat davant d'un Gran Canària en què els 8 punts de Pelos i els 7 de Happ en aquest tram han estat determinants. El nord-americà ha anotat 20 punts i per als visitants, 24 de Brandon Davies que no han estat suficients.

L'Obradoiro no remata el Barça

Qui ha estat a punt de tornar-se a complicar la vida ha estat el Barça, que ha guanyat a Santiago (84-89) contra un Obradoiro que no està en descens per diferència de punts respecte dels veïns del Breogán.

En una repetició de la jugada de molts partits, l'equip de Grimau ha començat fort, però s'ha anat apagant fins al punt que els gallecs han arribat a guanyar per 68-59, amb un triple de Jordan Howard, en el tercer quart. Els blaugrana, però, han reaccionat a temps, sobretot de la mà d'un Laprovittola que ha fet 9 punts en el darrer quart i 21 en el total per portar la seva formació a la 18a victòria que li serveix per destacar-se en el tercer lloc. Per als locals, gran partit de Thomas Scrubb, autor de 24 punts.

Qui es consolida en zona de play-off és l'UCAM Múrcia, que té 17 victòries després de derrotar el MoraBanc Andorra (99-86) amb 22 punts de Hakanson. Per als andorrans, que estan dos triomfs per damunt del descens, 18 punts d'Okoye i 15 de Maric.

La victòria de Baxi també propicia que l'Unicaja quedi a una victòria del lideratge, al qual podria accedir si venç al Congost en el proper partit i el Madrid cau en el clàssic al Palau Blaugrana diumenge a la tarda.