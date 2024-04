El Barça aparta del lideratge el Madrid i el Baxi es queda al play-off per la derrota del Baskonia

El Barça ha derrotat el Reial Madrid (85-79) en el darrer partit de la jornada a l'ACB i ha deixat els blancs sense la primera posició de la classificació després de moltes jornades. El segon partit consecutiu perdut pels blancs, unit a la victòria de l'Unicaja a Manresa, deixa els dos equips empatats a victòries i amb l'average particular igualat. En el general, però, hi ha 67 punts de marge per als andalusos els quals, d'aquesta manera, es posen primers amb sis partits per jugar.

Tot i la derrota, el Baxi Manresa es manté en posició de play-off ja que el seu principal rival, el Baskonia, ha perdut per 111-101 a la pista del València, en el primer partit sense Àlex Mumbrú a la banqueta taronja. Els bagencs queden ara a un triomf del Gran Canària, amb qui tenen l'average guanyat, i del mateix conjunt valencià, que ha de visitar encara el Congost.

En el clàssic, s'ha estat a punt de repetir la història del matí a la capital de Bages. El Barça ha fet una primera meitat esplèndida, arrasant el seu rival, en la qual ha arribat a tenir 21 punts de marge (40-19) de la mà d'un gran Laprovittola. Però el Madrid ha reaccionat abans del descans, al qual ha marxat amb només dotze punts de marge (45-33). En la represa tot s'ha igualat i el conjunt de Chus Mateo s'ha arribat a situar a dos punts (65-63). En el tram final, els visitants, sobretot Poirier i Tavares, han protestat molt les decisions arbitrals i el Barça, amb un altre triple de Laprovittola, autor de 25 punts, ha agafat un marge ja irrecuperable. Per al Madrid han destacat els 14 punts de Deck i Musa, amb 25 de valoració per al sud-americà.

A València, els locals han reaccionat a la destitució del seu tècnic i han arribat a tenir trenta punts de marge. Els 36 de Markus Howard, amb vuit triples, per als bascos, han maquillat la renda, però en el duel de franctiradors han comptat més els 27 de Chris Jones i els 25 d'Ojeleye.

Qui s'estableix en el quart lloc és el Lenovo Tenerife, sense problemes per superar el Girona per 74-60, amb 21 punts de Marcelinho Huertas. I s'escapa del descens l'Andorra després d'un triomf que val per dos contra un rival directe, el Granada, per 88-62, amb 20 punts de Harding.