La neu fa acte de presència a la Catalunya Central

La neu ha arribat aquest dimecres a la Catalunya Central. A quarts de nou del matí les volves han començat a caure en punts del Berguedà, el Solsonès o la Cerdanya. En menor mesura a punts del Bages i el Moianès, on cau aiguaneu.

Els paisatges emblanquinats s'han pogut veure a cotes baixes per sobre dels 400 metres. Entre 300 i 400 metres ha aparegut aiguaneu. La nevada s'ha començat a enganxar lenta i progressivament i és per aquest motiu que es demana molta precaució en els desplaçaments.

Protecció Civil de la Generalitat va activar aquest el pla NEUCAT per les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de nevades intenses al Pirineu i Prepirineu. Durant el dia es poden produir precipitacions en forma de neu fora de les zones més habituals a cotes a l'entorn dels 600 m. Les comarques centrals en alerta són el Berguedà, la Cerdanya, el Moianès, el Solsonès i el Moianès.

De cara a la mobilitat per aquestes zones, cal estar atent de les previsions meteorològiques i consultar les incidències de trànsit abans de sortir de casa. Tingueu el vehicle preparat per la neu, amb cadenes, manta, una llanterna i el telèfon mòbil carregat amb bateria per si teniu alguna emergència. Eviteu la mobilitat a les zones afectades per la neu si no és imprescindible.