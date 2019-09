Cercs impulsa actes per recollir diners per al tractament d'una nena amb càncer

L'Ajuntament de Cercs, entitats i veïns del municipi han unit esforços perquè la petita Arlet, de només 5 anys, veïna de Sant Jordi que té un neuroblastoma des dels 18 mesos, pugui rebre el tractament que necessita per fer front a la malaltia. Els pares i la família de l'Arlet han impulsat la campanya Tot és possible a la qual durant els propers mesos s'hi inclouran totes les activitats que es programin per recollir fons perquè l'Arlet pugui rebre el tractament de vuit vacunes valorat en 145.000 euros i que, a hores d'ara, només s'ofereix al Memorial Sloan Kettering Cancer Center, als Estats Units.

Les activitats solidàries tindran lloc al municipi des del mes d'octubre al de gener. Es tracta d'un calendari amb una desena de propostes lúdiques, musicals i esportives amb les quals es pretén recollir diners per a finançar el tractament de la jove veïna del municipi. Els actes es poden consultar al web www.totespossiblearlet.com.