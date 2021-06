Més d’una quarantena d’empreses participen a Firhàbitat, amb 31 estands del sector i 33 expositors. D’aquestes empreses, 15 són del Berguedà, tenint en compte que la fira se celebra a Avià. S’han programat set ponències i dues taules rodones per donar a conèixer la bioconstrucció i amb l’objectiu que sigui la primera de moltes edicions.

En aquest sentit Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà, va afirmar durant la roda de premsa de presentació de la fira que «Firhàbitat ha vingut per quedar-se i esperem que volti per la resta de municipis de la comarca, amb la idea que sigui itinerant i d’altres pobles també puguin acollir-la».

Firhàbitat es posiciona com una mostra única al territori, que es vol estendre per la comarca i el país oferint un espai de debat i reflexió per al sector de la bioconstrucció i l’eficiència energètica. Amb tot, i malgrat la gran quantitat d’aspectes tècnics que es tractaran a les conferències que tindran lloc durant els propers tres dies, el cert és que es tracta d’una fira apta per a tots els públics en la qual fins i tot els més petits podran gaudir d’un taller específic el proper dissabte.

En aquest sentit Rosa Prat, membre de la comissió organitzadora, ha assegurat que «una de les voluntats de Firhàbitat és fer pedagogia i amb els tallers, les dues exposicions, les xerrades i les taules rodones volem fer arribar un missatge clar: qualsevol petit pas serveix per a generar un habitatge més saludable i eficient i tothom hi pot accedir».

Pressupost de 60.000 euros

Per posicionar-se com una mostra de referència els organitzadors han disposat d’un pressupost d’uns 60.000 euros provinents de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà, l’Ajuntament d’Avià, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà o el Consell Comarcal del Berguedà.

Precisament el president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall, va comentar que Firhàbitat té «uns quants ingredients per poder generar nous models de negoci a la comarca en el sector de la bioconstrucció i l’eficiència energètica». I és que el projecte ve de lluny, ja que durant la mateixa roda de premsa Patrocini Canal, alcaldessa d’Avià, va comentar que la iniciativa de fer aquesta fira els va arribar fa uns dos anys. Ara, mesos després i amb una pandèmia pel mig, per fi arriba la primera edició d’una fira que, sembla, ha vingut per quedar-se.