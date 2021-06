L’acceleració del canvi climàtic ha generat una gran sensibilització per la preservació del medi ambient que està penetrant en diferents sectors, com ara el de la construcció sostenible i el foment de les energies netes.

El Berguedà, que els últims anys està potenciant la marca de «territori verd», té diverses empreses que s’han iniciat recentment en aquests sectors i que participen a Firhàbitat. La mostra, que se celebra a Avià des d’ahir fins diumenge, és la primera de tot Catalunya que se centra exclusivament en la bioconstrucció i l’eficiència energètica.

La consultoria en bioconstrucció +Habitable, guanyadora de la 9a edició del Concurs d’Idees Emprenedores del Berguedà, s’ha implicat en l’organització de la fira i també disposa d’un estand en la mateixa. Edu Llop, que lidera el projecte, assenyala a Regió7 que la demanda relacionada amb bioconstrucció ha crescut molt el darrer any.

Llop assegura que el Berguedà és una comarca molt ben posicionada perquè el sector prengui força. «Hi ha sistemes constructius que acompanyen més, i la filosofia que comarca verda que està agafant també ajuda», explica. A més, destaca que «hi ha empreses bastant potent» pel que fa a la construcció amb fusta prefabricada. De fet, diu que el naixement de la consultoria s’explica principalment pel creixement del sector.

La majoria d’empreses expositores a Firhàbitat del Berguedà s’han endinsat en la bioconstrucció els últims anys. També n’hi ha que estan més especialitzades en l’àmbit de les energies renovables, i alguna simplement s’ha interessat per participar en la mostra perquè els ha semblat una bona oportunitat.

Materials Casserres és una empresa de més de 50 anys en el món de la construcció i d’accessoris per a la llar. Rep i ven materials de tot tipus, però però un dels propietaris, Jordi Fíguls, reconeix que Firhàbitat els ha cridat l’atenció i que es volen «involucrar» en la bioconstrucció.

En canvi, l’empresa de Berga Clau 21 té força més experiència en aquest àmbit. S’hi va iniciar ara fa uns deu anys, arran de la crisi del món de la construcció. «Vam pensar que era un bon moment per reinventar-se i buscar alternatives a la manera de construir convencional», assenyala Ramon Prat, el gerent. Actualment, Clau 21 fa cases de tàpia i passives, amb baix consum d’energia.

La fira va arrencar ahir amb una baixa afluència de visitants -circumstància que entra dins de la normalitat tractant-se d’un dia feiner-, i a causa de la pluja els estands van haver d’abaixar la persiana durant la tarda. Sí que es van mantenir les ponències i la resta d’activitats.

A part d’incentivar les empreses locals a transformar-se i adaptar-se al context mediambiental -gairebé el 50% dels expositors de Firhàbitat són de la comarca-, el certamen també pretén que s’estableixin sinergies entre els expositors de la comarca i els provinents d’arreu. De fet, a part d’estands de diferents punts de Catalunya, a la fira també hi han expositors de Castelló i, fins i tot, d’Alemanya.

«Avui Avià és la capital del país en l’autoconsum, els habitatges sostenibles i l’eficiència energètica. Això no passa cada dia», va remarcar la consellera d’Acció Climàtica -departament de nova creació- de la Generalitat de Catalunya en la inauguració de la fira d’ahir. «És l’altaveu perfecte per generar consciència i deixar empremta sobre aquest model d’edificació», va emfatitzar Jordà.

Mentrestant, el president de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) va recordar que el «nostre medi natural és un gran actiu que ha d’esdevenir un factor de màxima competitivitat» i ha posat en valor que la comarca tingui les indústries més importants del país pel que fa al tractament de la fusta.

Una casa de baix consum pot arribar a reduir la factura de la llum un 50%

La Dolors, veïna de Berga, resideix en una casa ecològica i passiva. És a dir, amb un baix consum i construïda amb materials naturals. Feta amb fusta, té plaques solars, hort ecològic i revestiments que la protegeixen de les radiacions d’antenes i torres elèctriques. Va apostar per aquest tipus de construcció per salut, però, a més, ha aconseguit reduir la factura de la llum un 50%. El seu és un exemple d’un sector, el de la bioconstrucció, que està en auge i que cada cop desperta més interès.

Un gest tan senzill com estirar de la cadena després d’anar al lavabo suposa el consum anual per persona d’una piscina sencera d’aigua. Hi ha alternatives com, per exemple, el bany sec, que estalvia aigua i permet reaprofitar les dejeccions per fer compost. Aquest només és un exemple de les propostes que es poden veure a Firahàbitat.

Cap de setmana amb conferències, tallers i taules rodones

A part de la fira d’expositors, Firhàbitat ofereix diverses conferències, taules rodones i exposicions durant el cap de setmana. Aquestes activitats van dirigides a persones interessades en la matèria però que també poden ser d’interès per al públic en general. Per exemple, està prevista una taula rodona per tractar la problemàtica d’accés a l’habitatge.

També s’han organitzat tallers, un per al públic infantil, al qual participaran els alumnes de l’escola d’Avià amb l’objectiu d’acostar als més petits també el món de la bioconstrucció; i un segon, dirigit al públic adult.