L’alcaldessa Montserrat Venturós deixa l’alcaldia de Berga després de 5 mesos de baixa laboral per malaltia. Una decisió que, tal com ha assegurat, és «difícil i complexa», però que pren «per responsabilitat col·lectiva». «Em va costar assumir que jo, Montse Venturós, estava malalta i amb baixa mèdica, però encara més assumir el meu diagnòstic: pateixo depressió», va assenyalar en roda de premsa i acompanyada dels seus companys de grup municipal, a més d’altres persones pròximes a ella.

«Em correspon apartar-me definitivament de l’alcaldia de l’Ajuntament de Berga. La voluntat era acabar el mandat, però no m’ho prenc com un fracàs. Si de cas, el fracàs és tenir una malaltia», va manifestar Venturós, que també va donar a conèixer que no farà cap més compareixença pública fins a la seva recuperació.

L’actual alcaldessa de Berga va assegurar que la decisió d’abandonar l’alcaldia ja estava presa des del dia 7 de juny, després d’una visita mèdica. «Vaig tenir coneixement que la meva és una malaltia de llarg recorregut i que no és una qüestió de dos o tres mesos. Aquell dia vaig comunicar al meu company Ivan Sànchez la meva voluntat de deixar el càrrec d’alcaldia i regidoria», va explicar Venturós.

Tot i això, dissabte passat, quan Regió7 va exposar la situació de l’alcaldia de Berga, tant la CUP de Berga com l’alcalde accidental Ivan Sànchez van assegurar que no estava previst un relleu a curt termini.

Els anys més difícils

Sobre el període en què ha estat alcaldessa, Venturós va dir que «han estat els anys més difícils de la meva vida però també els que més aprenentatge m’han proporcionat. Sempre he intentat fer-ho el millor possible pel conjunt de la ciutat. Evidentment, hi deu haver hagut errors, però res s’ha fet amb la voluntat que les coses anessin malament», va reivindicar.

Retrets a l’oposició

D’altra banda, Venturós es va dirigir a l’oposició del consistori, en relació amb les declaracions fetes a aquest mitjà dissabte passat, preguntant-se -visiblement molesta – si també haurien reclamat que posés el bé de la ciutat per sobre del personal «en el cas que la meva baixa hagués estat per maternitat o per qualsevol altra patologia física o afecció d’aquest tipus».

La fins ara alcaldessa també va aprofitar la seva darrera compareixença per fer «un apunt» sobre el paper de la dona al capdavant de les institucions o de llocs de responsabilitat. «El problema és estructural. Cansades de ser sempre qüestionades, ens hem de justificar constantment, les nostres veus són silenciades davant de la dels nostres companys i de veure que les actituds no serien les mateixes si al capdavant hi hagués una figura masculina. I això cansa fins a l’exhaustació en ple segle XXI», va afegir.

Venturós va acabar la intervenció visiblement emocionada entre llargs aplaudiments de les persones que no es van voler perdre el seu comiat i darrer acte públic com a alcaldessa de la ciutat.