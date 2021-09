L’entrada del Consell Comarcal en el consorci del polígon d’Olvan, que es va aprovar el passat mes de febrer en el ple de l’ens, encara no és oficial perquè no s’ha fet efectiva la compra. Segons ha pogut saber Regió7, el Consell encara ha de fer efectiva la compra estipulada del 30% de participació i, per tant, de moment, els estatuts continuen sense modificar-se i l’Ajuntament d’Olvan i l’Institut Català del Sòl (Incasol) continuen tenint un 50% cada un. L’administració comarcal va argumentar que, amb la seva entrada, es donava resposta a la demanda de l’Ajuntament d’Olvan -amb pocs recursos econòmics- de desbloquejar el projecte.

Un cop s’hagi realitzat aquest pas, l’Ajuntament d’Olvan -que passaria de tenir un 50% a només un 5%-, també ho hauria de portar a aprovació del ple municipal. Superats aquests dos tràmits, Incasol haurà de tramitar l’expedient als «òrgans competents de la Generalitat», segons informen fonts de la mateixa empresa pública, i finalment el Govern ho haurà d’aprovar i publicar-ho en el Diari Oficial de la Generalitat.

Aquesta circumstància, però, segons ha explicat l’alcalde d’Olvan, Sebàstià Prat, no ha de suposar un inconvenient en la primera subfase del projecte, tot i que moltes empreses no podran instal·lar-se ja que només hi ha cinc parcel·les disponibles i molta més demanda. De fet, fa uns dies es van treure a licitació les obres per portar serveis a aquestes primeres naus, que podrien estar a punt per comercialitzar-se durant la primera meitat del 2022.

A més, Prat subratlla la importància de l’Associació Comarcal d’Empresaris (ACEB) per desencallar la urbanització del polígon. «Ha tingut un paper molt proactiu. Ha fet que el Consell adopti una posició de pressió cap a Incasol. Poques vegades passa al Berguedà que tinguem sintonia en un projecte. No hi ha discursos diferents», manifesta el batlle.

L’objectiu de les administracions comarcals així com de l’ACEB és que el polígon sigui el més important de la comarca i un motor de reindustrialització.

En un comunicat fet públic a través de les xarxes socials aquest dilluns, el consistori ja va recordar que, de moment, no hi ha canvis en la participació, i que s’està treballant amb el Consell i la Generalitat per arribar a un acord i formalitzar l’entrada dels primers «en aquest projecte d’abast comarcal». «A més, l’Ajuntament remarca que «seguirem treballant per tirar endavant l’actuació d’aquest espai i reunint-nos per arribar a un acord favorable totes les parts».