L'operació sortida del Pont de la Puríssima ha deixat aquest divendres cues quilomètriques en diversos punts de les comarques de cobertura d'aquest diari o vials que es dirigeixen als principals punts turístics del territori. La Cerdanya, el Berguedà o el Solsonès, entre altres, són alguns dels punts estrella d'aquest cap de setmana llarg. Els hotels presenten xifres d'ocupació altes, i pistes com el Port del Comte, Masella o La Molina ja han obert.

Tot i el col·lapse a les carreteres, entorn les 19.30 h la pàgina web d'incidències del Servei Català de Trànsit ha deixat de funcionar. Fonts d'aquest servei han explicat que fins al moment, es desconeixen les causes, però apunten que això els ha provocat problemes també per actualitzar l'estat del Trànsit al seu perfil de Twitter. Segons ha pogut saber Regió7, les cues entorn les 19:30 de la tarda, continuen sent quilomètriques.

C-16

A la c-16 en sentit Puigcerdà, al terme municipal de Cercs, les primeres retencions s'han registrat al voltant de les 17 h de la tarda. Si bé a aquella hora les cues eren de set quilòmetres, a les 19:30 ja eren de deu quilòmetres.

A més, un dels efectes d'aquestes aturades és que molts vehicles opten per entrar a Berga per evitar un tram de cua, de manera que els accessos a la capital berguedana també s'han col·lapsat. Al Berguedà, això se suma al tall de la via BV-4024 en ambdós sentits a Bagà per vent sobre les 17 h.

C-55

El Bages també ha registrat els efectes de l'operació sortida. Entorn les 18 h, a la c-55 a Castellgalí, les cues ja s'enfilaven fins als 2 quilòmetres en sentit Manresa, retencions que es mantenien a les 19.30 h.

A-2 i AP-7

Al Baix Llobregat, a l'A-2 i l'AP-7 han sigut els vials més afectats. A les sis de la tarda s'ha registrat un accident a l'A-2, al Bruc, en sentit Lleida i ha causat cues de 3 quilòmetres. Cap a les 19.30 h, persistien aquestes restriccions.

🔴🚧 Les aturades a l'A-2 al Bruc de més de 3 km són a causa d'un accident que talla carril en sentit Lleida#SCT #accident — Trànsit (@transit) December 3, 2021

També s'han registrat cues a Martorell, a l'AP-7, en sentit Tarragona. A les 18 h de la tarda, les retencions s'allargaven fins als 2 quilòmetres.

108.447 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona amb motiu del pont de la Puríssima entre les tres de la tarda, hora d'inici del dispositiu especial dissenyat per a l'operació sortida, i les sis, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). La xifra representa el 22,36% del total que s'espera que surtin fins aquest dissabte, 485.000 vehicles. Durant les primeres hores de la tarda les restriccions s'han registrat principalment a Barcelona.

Posteriorment, el gruix de les incidències s'han anat situant en punts més allunyats de la capital catalana, especialment en les carreteres que donen accés a les zones de muntanya. L'AP-7, la C-16 o la C-176 són algunes de les vies que han registrat les quotes de trànsit més destacades.

Alhora, l'SCT alerta que les carreteres C-16, C-17, C-14, C-25 i els accessos a Andorra podran concentrar els problemes viaris més importants.

Pel que fa al retorn, i en ser un pont llarg de cinc dies, es preveu que no es concentri només en un dia i estigui repartit entre la tarda del dilluns 6 i la tarda del dimecres 8. El dispositiu especial per controlar l'operació s'ha posat en marxa aquest divendres a les tres de la tarda, i estarà vigent fins a les dotze de la nit del dimecres 8 de desembre.