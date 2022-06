Un jutge obliga a suspendre els concerts de Patum o acabar-los a la 1 de la matinada

Un jutge obliga a suspendre de manera cautelar els concerts de Patum de la Plaça Cim d'Estela o a finalitzar-los, com a molt tard, a la 1 de la matinada. Berga Residencial, que està al costat del recinte dels concerts, ha demanat al jutge que fés complir la normativa, que situa el límit de soroll en 80dBA.

De fet, el centre residencial es basa en un informe tècnic emès per l'Ajuntament de Berga. "S'informa desfavorablement de la celebració d’aquest esdeveniment a la Plaça Cim d’Estela i es posa en coneixement als efectes de que es reconsideri la celebració d’aquest acte en aquest emplaçament atès l’afectació acústica que es preveu en l’entorn residencial on es vol desenvolupa", apunta el servei tècnic del consistori.

A menys de 24 hores per l'inici dels concerts, l'equip de govern diu que treballa en totes les vies per trobar una solució, entre les quals hi ha arribar a un acord amb el centre, decidir la finalització dels concerts a la 1 de la matina o bé optar per una altra ubicació.

El consistori ha rebut la mesura del jutge aquest dimecres a primera hora de la tarda, sense conèixer que Berga Residencial havia interposat la demanda.