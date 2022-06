Jennifer Prat, cap de colla de la comparsa dels àngels: Angelet de Patum des dels 7 anys

Des dels 7 anys és un angelet de Patum. Ara en té 23 i no només continua fent d’àngel sinó que és la cap de colla de la comparsa. Tot i que no faran res d’especial per celebrar els 400 anys, al compartir salt amb les maces els commemoraran amb el salt de maces plenes.

Jennifer Prat reconeix que serà una Patum especial, per l’aniversari i perquè després de dos anys sense festa «hi ha moltes ganes de Patum». Ella la viurà com a responsable dels àngels, un càrrec que va assumir fa set anys, als 16. Es convertia en la cap de colla més jove i en la primera noia de la història al capdavant d’una comparsa de Patum, i de moment l’única. Tot un repte que ha superat amb nota, «gràcies a l’ajuda del meu pare». Joan Prat li va cedir el càrrec a la Patum del 2015 i la va orientar en les tasques de cap de colla. «La meva funció fins ara ha estat guiar la comparsa i preparar els salts. I l’any que ve es torna a obrir la llista per fer d’àngel, que es va tancar fa més de deu anys per l’alta demanda». S’acaba la llista i la idea de Jennifer Prat és canviar el mecanisme: «M’agradaria posar els salts a sorteig, que s’hi apunti tothom qui ho vulgui i sortejar-ne sis dels deu que tenim a cada Patum els àngels. Els altres quatre, per a la comparsa». Jennifer Prat es tornarà a posar les ales d’àngel aquest migdia, com fa cada Corpus. I espera no trencar la ratxa fins al 2026, que farà vint anys que salta d’àngel.

Estudiant d’Educació Primària, acaba el curs i la carrera aquest divendres de Patum. Ja ha faltat aquests dos dies i li toca defensar el treball de final de grau abans de centrar-se de ple en la Patum 2022.