«M’hauré de reprimir per complir com a alcalde»

Alcalde de Berga i patumaire. Ivan Sànchez viu la seva primera Patum com a màxim representant de la ciutat amb la voluntat de combinar les dues facetes el màxim de bé possible. (Va assumir el càrrec el juliol del 2021, quan va prendre el relleu a Montse Venturós).

Ser alcalde no li impedirà viure la Patum , però sí que ho farà de manera diferent. Com l’encara?

D’una banda, amb moltes ganes de gaudir d’aquesta Patum de la represa que ja hem iniciat. I d’altra banda, amb una responsabilitat que no sé si em deixarà gaudir de la Patum al 100%, com la gaudia fins ara.

Com la gaudia fins ara?

La Patum és com la vida, depèn de l’edat que tens la gaudeixes d’una manera o d’una altra. Quan ets petit la vius al costat dels pares, quan et fas més gran comences a anar sol a la Patum infantil, i d’adolescent i jove la vius intensament amb els amics. En el meu cas, fa més de deu anys que vaig a la comparsa dels gegants, i per tant els últims temps l’he gaudit del tot immers en aquesta comparsa.

Compaginarà la tasca d’alcalde amb la de geganter?

La intenció és poder-ho fet tot. Al passacarrers [ahir a la nit ja es va viure el primer] segur que puc anar amb els gegants. I els dies de Patum a la plaça [avui i diumenge] m’hauré de reprimir, si més no els dos primers salts, que em tocarà estar al balcó de l’Ajuntament i complir amb la meva tasca de figura institucional (atendre autoritats...). El tercer i el quart salt potser intentaré estar amb la comparsa. La idea és compaginar-ho sense oblidar les meves responsabilitats. I també és cert que no deixo d’estar a primera línia, en el sentit que per exemple no hi ha contacte més directe amb la gent que el que tens durant el passacarrers. Compaginaré fer d’alcalde i ser un patumaire més, i evidentment la meva participació cap a un cantó o cap a l’altre anirà fluctuant en funció de les exigències o necessitats de cada moment.

Serà una Patum diferent en l’àmbit personal i també a nivell general, ja que es preveu una Patum molt multitudinària oi?

Serà una Patum diferent perquè després de dos anys sense poder-la celebrar els berguedans tenim més ganes que mai de Patum, i també els visitants. Ho vam poder constatar amb la gran afluència de públic als actes previs: sortida del Tabal després del ple de l’Ascensió, Cap d’Any Patumaire, Patum de la Pietat... Per això hem potenciat el dispositiu de seguretat amb l’augment d’efectius de Policia Local, Mossos i també de seguretat privada. I també hem programat més dies de concerts perquè la gent no es concentri en un únic espai (la programació es pot consultar a lapatum.cat). Vetllarem perquè no passi res però cal corresponsabilitat per part de tots els que participem i interactuem a la festa, i per això faig un prec a tothom qui vingui aquests dies a Berga que respecti la Patum, una festa amb més de 600 anys d’història i Patrimoni de la Humanitat.

Què significa tornar a tenir Patum després del parèntesi del 2020 i el 2021 per la covid?

Han tornat els sentiments, les emocions i les vivències del Corpus. Per a qualsevol persona de Berga la Patum és una part intrínseca nostra. Naixem sent patumaires i morim sent patumaires. Per això, a nivell sentimental ningú no es podia imaginar què era no fer Patum fins que ens hi hem trobat durant dos anys consecutius. Estàvem en pandèmia i tots érem molt conscients que no es podia fer Patum per les circumstàncies sanitàries però sí que és cert que no t’imagines el buit que suposa no fer Patum fins que arriba el dimecres de Corpus i no passa absolutament res. Per sort, aquest any tornem a tenir Patum i la podem tornar a viure i a gaudir amb total normalitat, als carrers, a la plaça i més enllà, perquè la Patum són també dinars familiars i trobades amb els amics de sempre als llocs de sempre, per reviure anècdotes i batalletes de Patums viscudes. El bon rotllo que genera la Patum és impagable, es palpa als carrers i es reflecteix a les cares de berguedans de totes les edats, petits i grans. D’una manera o altra, tothom viu la Patum i en gaudeix molt.

I a nivell econòmic, la Patum és un benefici per a la ciutat. Tot i que no tenim números de l’impacte que suposa la festa per Berga, els establiments han pogut constatar aquest s últims dos anys que sense la Patum es quedaven sense una font d’ingressos important, sense aquell coixí que et permet equilibrar els mesos que no es fa tant calaix. D’una manera o d’una altra, la Patum omple de vida tots els racons de la ciutat.

L’Ajuntament aposta fort pel projecte La Patum tot l’any. Ja s’hi ha posat fil a l’agulla oi?

És així. Abans de Patum ja vam presentar actes i de cara a la tardor hi haurà més propostes relacionades amb la Patum. (Vegeu declaracions de la regidora de Patum a les pàgines 2 i 3 d’aquest especial). Hem d’anar més enllà dels cinc dies de Corpus.

Pel que fa al finançament de la festa, aquest any han rebut més ajuts de les administracions i el repte és, suposo, poder ampliar aquests subvencions?

Sí, agraïm el suport de les administracions públiques i també cal dir que s’ha fet bona feina trucant portes de l’empresa privada, que ha de ser clau per al finançament de la Patum. En aquest sentit, a l’hora d’anar a buscar empreses patrocinadores és molt important donar una bona imatge de la festa, per això insisteixo en la corresponsabilitat de tots plegats per viure una Patum festiva i sense problemàtiques.

Que gaudeixi de la Patum d’enguany, que conté actes especials en motiu del 400 aniversari de cinc comparses, i que vostè viurà com a alcalde per primera vegada. Per cert, es veu en moltes més Patums ocupant l’alcaldia...

Com a mínim una més sí, perquè l’any que ve per Patum seré alcalde en funcions. S’hauran celebrat les eleccions municipals el 28 de maig i com que la Patum serà del 7 a l’11 de juny encara no hi haurà hagut el ple d’investidura. El que no sé és si em presentaré com a alcaldable, no ho tinc decidit a hores d’ara. La política no és la meva vida però sí que és veritat que a la vida tot és política i estigui o no a l’Ajuntament continuaré fent política com feia abans d’entrar en una llista electoral, militant des del carrer.