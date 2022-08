L'agost de l'any passat, el mirador de Gresolet, el principal punt de sortida per accedir al Pedraforca, estava ple de cotxes, alguns aparcats a banda i banda de la carretera. L'estiu és l'època en què el massís rep més visitants, però aquest any la imatge ha canviat radicalment i, aquest diumenge, només hi havia una vintena de cotxes aparcats: els qui han pujat abans de les 7 del matí. La resta de gent ha hagut de pujar amb el servei d'autobús llançadora des de Saldes o bé des de Gósol.

La mesura, que s'allargarà fins el 15 d'agost, s'ha pres per evitar la massificació del Pedraforca, un dels massissos més simbòlics i freqüentats del país. La majoria d'excursionistes l'aplaudeixen: "Cal protegir la natura. El Pedraforca està massificat".

Alguns excursionistes despistats arriben fins a la carretera que dona accés al mirador de Gresolet, però un vigilant els fa recular i els hi dona l'opció d'anar fins a Saldes per agafar el bus llançadora que els durà al mirador. La mesura, que porta en marxa des del dia 1 d'agost i s'allargarà durant 15 dies, busca reduir la massificació i la pressió sobre la muntanya, que després del confinament, havia arribat a rebre uns 600 excursionistes durant el cap de setmana.

La majoria de visitants reben bé la mesura. Consideren que calia fer-ho perquè la muntanya "està massificada". "Ens ha sorprès perquè no ens ho esperàvem, però la veritat és que estic contenta", assegura Elisabet Fernàndez, que juntament amb la seva parella, han hagut de deixar el cotxe a l'entrada i recórrer a peu els tres kilòmetres de pista.

Els més matiners poden entrar amb el seu vehicle si ho fan abans de les 7 del matí. Després només es pot fer amb l'autobús. Per marxar, s'han d'esperar a fer-ho darrera de l'autobús per garantir la seguretat o bé entre les dues i les tres de la tarda, que el servei no funciona, o a partir de les cinc.

El preu de l'autobús és de tres euros, i els menors de 12 anys no paguen. A més, hi ha descomptes pels excursionistes federats a la FEEC i per als visitants que resideixin i adquireixin els bitllets des dels allotjaments de Gósol i Saldes.

"Ara hi ha gent que ja no ve"

El Jordi Gallardo és el guarda del refugi Lluís Estasen, als peus del Pedraforca. Està d'acord que cal prendre mesures per regularitzar l'accés a la muntanya, però creu que cal millorar-la amb més freqüència d'autobusos, i horaris més flexibles. A més, considera que aquest any s'havia notat un canvi: si bé l'any passat i l'altre hi havia molta gent que pujava, aquest any molts han optat per marxar fora i no hi ha tant turisme de proximitat. Tot plegat, assegura, li fa perdre clients: "Aquest dissabte només he tingut dues taules a dinar", lamenta.

En canvi, al poble la majoria de negocis ho veuen del tot diferent. Fins ara, molts excursionistes passaven de llarg i no paraven al nucli. En canvi, ara molts paren a Saldes per agafar l'autobús i consumeixen més.

450 visitants, el límit

Un estudi recent sobre la freqüentació dels espais naturals del parc del Cadí-Moixeró estableix que tot el massís pot absorbir uns 450 visitants diaris. Mentre que, al cim, el límit és de 133 persones en un dia. Aquestes xifres s'han sobrepassat en ocasions puntuals els últims anys, principalment durant el període estival i per Setmana Santa.