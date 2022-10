Emprèn+, l’escola de lideratge en clau de gènere del Berguedà, ha obert les inscripcions per a totes aquelles persones interessades en el projecte. L'impulsa la comissió ACEB Suma i el Consell Comarcal del Berguedà amb la voluntat de formar persones, empresaris i empresàries del territori que vulguin exercir una posició directiva en qualsevol àmbit amb eines de lideratge tenint en compte la perspectiva de gènere.

La primera edició d’Emprèn+ es farà en tres sessions matinals els propers 17 i 24 de novembre i l’1 de desembre en horari de 9 a 1 a les aules de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB), a la plaça Tarascón, 8, de Berga.

Les sessions estaran liderades per Elena Trilla, Irene Serrabassa i Teresa Baró, tres dones amb un recorregut professional impecable i reconegudes arreu per la seva excel·lent tasca formativa.

Currículum formatiu

La primera sessió, del 17 de novembre, anirà a càrrec d’Elena Trilla, coach i formadora i se centrarà en l’autolideratge. L’objectiu serà adquirir eines d’autolideratge a través de l’autoconsciència, l’automotivació i l’autoconfiança per tal d’apoderar-se i poder liderar projectes, negocis i/o equips.

El 24 de novembre, la segona sessió, Irene Serrabassa abordarà la gestió del talent a les organitzacions amb l'objectiu de donar eines per atraure el talent als equips, els processos de selecció i l'acompanyament i integració del nou personal un cop s'incorpora al nou equip, entre d'altres.

La darrera sessió, l'1 de desembre, anirà a càrrec de l'especialista en comunicació personal en l'àmbit professional, Teresa Baró. Els objectius de la matinal seran conèixer les diferències entre els estils tradicionals de comunicació masculí i femení, conèixer el paper decisiu que el llenguatge no verbal té en les relacions professionals i aprendre a transmetre seguretat, fermesa, professionalitat i autoritat.

Procés d’inscripció

Les persones interessades en participar a les formacions poden inscriure’s al següent formulari: clicant aquí. Tot i que des de l’organització es considera que el més interessant és realitzar l’itinerari formatiu complet de tres sessions en la que es tractaran temes que es complementen entre ells, també hi ha l’opció de realitzar únicament alguna de les sessions. El preu per participar al curs complet és de 50 euros, mentre que les sessions individuals tindran un cost de 20 euros cadascuna. Les inscripcions i els pagaments es podran realitzar fins el 14 de novembre. Per a més informació podeu contactar amb l’ACEB al telèfon 93 822 14 04.