Gironella disposarà d'estació d'autobusos l'estiu que ve. Aquesta setmana s'han licitat les obres, al gener es coneixerà l'empresa adjudicatària, a finals de febrer començaran els treballs, i a finals de juny s'enllestiran. Aquest és el calendari previst per a l'Ajuntament de Gironella, que disposarà d'un nou equipament a tocar de la plaça de l'Estació, just al lloc on s'aturava el carrilet que va deixar de circular fa cinquanta anys.

En aquest terrenys, al costat de l'Avinguda Catalunya, actualment hi ha un solar amb quitrà habilitat com a aparcament. La construcció de l'estació de busos reordenarà aquest espai seguint l'estètica i el concepte de la plaça de l'Estació, segons ha explicat l'alcalde, David Font: "Vam fer el projecte des de l'Ajuntament de Gironella perquè volíem que quedés ben integrat". L'obra té un cost de 880.000 euros que assumeix la Generalitat de Catalunya. L'estació disposarà de quatre andanes, de manera que hi podran accedir simultàniament fins a quatre autobusos. El projecte contempla la construcció d’una marquesina envidriada i dues grans pèrgoles cobertes. L’entrada i sortida dels vehicles serà per l'Avinguda Catalunya. La màxima afluència de persones es preveu els diumenges a la tarda i els dilluns al matí, quan els estudiants acostumen a esperar els autobusos que van cap a Barcelona. David Font ha valorat molt positivament que després de sis anys treballant en el projecte, "aviat serà una realitat". D'aquesta manera, ha remarcat, "completarem una transformació i ordenació del centre del municipi, i facilitarem més la mobilitat en transport públic per la ciutadania". Segons l'alcalde la nova estació serà "un punt neuràlgic del transport públic al municipi, que ha de servir perquè la connectivitat i la freqüència de busos no decaigui i segueixi creixent".